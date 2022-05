Es queda vidu el primer home a casar-se amb un holograma

Foto d'arxiu d'un holograma /@Pixabay





Fa quatre anys, el japonès Akihito Kondo va decidir casar-se amb l'holograma de la cantant virtual Hatsune Mike. Però ara s'ha quedat vidu.





Segons va explicar ell mateix a les xarxes socials, tot va començar quan els seus companys de feina li feia bullying. Va ser diagnosticat amb un trastorn d'adaptació i va demanar la baixa laboral. Aleshores, va descobrir la música de Hatsune Mike i es passava el dia sencer escoltant-la.





Un dia va decidir demanar-li matrimoni, a la qual cosa ella va respondre amb un "espero que m'apreciïs". En total, 39 persones van acudir a ser testimonis de la seva unió, però no hi eren els seus familiars, que es van oposar al matrimoni.





La seva història es va fer famosa i fins i tot va ser convidat a fer conferències a diferents institucions i universitats. Tot i això, ha dit que no compta amb el "coneixement legal" per donar "prou respostes" sobre el tema.





Tot i això, la història d'amor entre Akihito i l'holograma ha estat curta. L'empresa que va crear l'holograma va decidir que no actualitzaria més aquest tipus de productes i la veu de Hatsune Mike, per tant, no tornarà a sonar. Akihito s'ha quedat, per tant, vidu.