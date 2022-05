Nova moda: la gent posa nom als seus electrodomèstics /@Pixabay







Cada vegada són més les persones que usen dispositius intel·ligents que fan més fàcils les tasques de la vida quotidiana. Moltes usuaris, a més, tenen aplicacions al telèfon intel·ligent per controlar aquests dispositius o electrodomèstics intel·ligents. I el twitter Shine McShine ha tret a la llum el que sembla ser la nova moda: posar nom a aquests aparells.





Per la seva banda, a la seva Roomba li diu "Dora l'Aspiradora". Però sembla que no és l'únic que ha decidit convertir aquests aparells en un membre més de la família. Així, han estat nombroses les respostes que ha rebut els usuaris que afirmen que també ho fan.





"Estopa, perquè és una Roomba catalana" , diu un usuari. "La meva es deia Vinicius perquè corretejava per tot el pis sense fer res. Quan Vinicius humà va començar a fer gols, vaig decidir canviar-li el nom per Doby. Des d'aquell dia va començar a quedar-se enxampada amb mitjons que no sé gaire bé d'on treu", diu un altre.





"Jo tenia un ventilador que girava i no donava fresc i el vaig trucar funcionari, el meu marit que és funcionari em va dir que per què i jo: xucla energia i fa com que treballa però no", diu una altra resposta. "Luke i quan l'encenem li diem 'que la força t'acompanyi'", afegeix un altre.