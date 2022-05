La fi de la societat civil?

Un tema que ocupa avui l'atenció d'un important sector de la societat civil veneçolana i diverses organitzacions internacionals, és la proposta de Llei de Cooperació Internacional que l'Assemblea Nacional (AN) aspira a aprovar ràpidament.





Aquesta Llei pretén limitar i controlar el finançament internacional a pràcticament totes les organitzacions de la societat civil com les ONG, les fundacions, les associacions civils sense ànim de lucre i fins i tot les mateixes universitats nacionals i altres organitzacions autònomes.





En el seu Article 2 s'estableix que aquesta Llei s'aplica a totes les actuacions i activitats que es realitzin en el marc de la cooperació internacional o que s'hi relacionin i que impliquin, entre d'altres, la recepció, transferència i intercanvi de béns, serveis , capitals i recursos públics o privats, materials, humans, econòmics, financers, des de l'exterior cap al país.





Després de més de 15 anys penjant com una espasa de Dàmocles sobre els caps d'aquestes organitzacions, el projecte de Llei de Cooperació Internacional, que té el mateix text que el del 2005, sembla, ara sí, una amenaça de control més real que mai per a la societat civil veneçolana.





Nicolás Maduro @ep





D'aquesta manera, el govern desempolsa el tema enmig d'una arremesa contra la societat civil que ha inclòs aplanaments i detencions d'activistes socials, així com l'ordre de vigilar les operacions financeres dutes a terme per les organitzacions civils; precisament, quan el país encara intenta digerir la decisió d'ordenar-los a totes les agrupacions caritatives, humanitàries i d'assistència en drets humans que lliurin, entre d'altres, informació sobre els seus financers i beneficiaris a l'Oficina Nacional contra la Delinqüència Organitzada i el Finançament del Terrorisme.





Mitjançant aquest projecte de llei, el govern no només pretén controlar la cooperació estrangera al país, sinó que també serviria d'eina per immiscuir-se en l'administració dels recursos que obtenen des de l'exterior, a través de la creació d'un Fons de Cooperació i Assistència Internacional com a òrgan desconcentrat, és a dir, autònom.





Potser no resulti coincidència que el 2015 Rússia hagi aprovat una normativa similar que permet al govern declarar «indesitjables» les ONG estrangeres, a fi de prohibir-ne el funcionament al país rus; ni que n'hi hagi d'altres de semblants a Nicaragua i alguns altres països amb governs populistes d'esquerra.





Això configura una vulneració greu a l'autonomia d'aquestes associacions, consagrada a la Constitució i les lleis, dirigida especialment a les que denuncien violacions de drets humans, a les que donen assistència humanitària ia les que defensen l'ambient contra les agressions oficials, les quals requereixen ser autònomes del Govern per poder fer la seva feina segons els mandats internacionals en la matèria i la pròpia raó de ser.





D'acord amb el projecte, les organitzacions estarien obligades a inscriure's a un registre especial anomenat Sistema Integrat de Registre d'Organitzacions No Governamentals. Només les inscrites, o les que el govern accepti, serien reconegudes com a legals i, en conseqüència, podrien rebre les aportacions des de l'estranger en els termes que autoritzi l'Executiu nacional. Però també, el govern s'abroga el dret d'auditar sense avís previ, manejar per compte propi les aportacions financeres que rebin i fins i tot la prohibició, suspensió, restricció o eliminació definitiva d'una organització, d'acord amb els seus propis criteris.





La proposta remet a un reglament que establirà els requisits que han de complir i els documents que han de consignar les organitzacions civils (nacionals i estrangeres), cosa que no genera cap seguretat ni certesa jurídica, atès que confereix a l'Executiu la potestat discrecional d'establir el llistat .





En qualsevol cas, ambdues mesures governamentals són formes de fustigació, segurament amb el propòsit de neutralitzar la tasca de la societat civil organitzada i, sobretot, impedir que segueixi exercint la feina de denúncia i defensa de l'ambient, la situació humanitària, sociopolítica i econòmica , així com dels drets humans davant un govern autoritari.





De fet, representa una violació greu del dret a la llibertat d'associació, contemplada a l'article 52 de la Constitució que defineix el tema.





La iniciativa també vulnera normes internacionals, ja que la llibertat d'associació és un dret reconegut en tractats internacionals que consagra l'article 22 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.





Tot això ens mostra que al govern interessa poc promoure la llibertat d'associació. La seva política és dictar mesures cada cop més restrictives que impedeixin l'exercici d'aquesta llibertat, una peça clau en un Estat social de dret i justícia, sobretot si es tracta d'organitzacions defensores dels drets humans, civils i polítics al país , proveïdores d'assistència humanitària i defensores de l'ambient.





Això afectarà a més els programes de recerca científica en ciències socials i naturals, projectes de desenvolupament social i activitats humanitàries que duen a terme, a més que apagarà la veu que denuncia la violació dels drets humans al país davant la comunitat internacional.





Amb aquesta acció, crec que estem davant del final de les organitzacions de la societat civil que depenen de les aportacions internacionals, en vista que ja no hi ha aportacions nacionals públiques i només escasses aportacions privades; però, més enllà, estem davant de la fi del que queda de la societat civil a Veneçuela.