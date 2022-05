Lorena Roldán, en declaracions al Parlament sobre el decret llei sobre el català a les aules./@EP





Després de l'aprovació del decret llei sobre el català a les aules aquest dilluns, la portaveu del PP al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha criticat el Govern amb aquestes paraules: "És increïble veure com es promouen decrets i lleis ad hoc per saltar-se una sentència i continuar vulnerant drets".





Entrevistada per Ràdio Estel, la portaveu popular ha acusat el Govern de voler "vendre gat per llebre" amb un decret que, segons ella, busca evitar l'aplicació de la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) .





Roldán ha afirmat que els arguments que preveu el decret llei "no s'aguanten", per la qual cosa ha tornat a insistir a complir el 25% i cursar una assignatura troncal amb el castellà com a llengua vehicular.





"Diuen que s'organitzaran segons el context socio-lingüístic del centre i de l'entorn però sense percentatges. A mi que algú m'expliqui això com es fa", ha subratllat la popular, que també ha retret al Govern que digui que "els percentatges són antipedagògics, quan el que no és pedagògic és no fer servir la llengua materna". Finalment, ha defensat que la sentència és clara i que estableix com s'ha de vehicular aquest 25%, instant que es compleixi.