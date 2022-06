Una influencer tailandesa mor després d'ofegar-se amb un kebab

Arisara Karbdecho @ep

La família de la influencer Arisara Karbdecho, de 27 anys, va confirmar que l'estrella va morir, després de caure en coma a principis d'aquest any. La model tailandesa i estrella de les xarxes socials es va ennuegar mentre es menjava un kebab de porc i arròs enganxós al març.

Arisara va morir el 6 de juny, diversos mesos després de caure en coma per primera vegada després de l' inusual incident d'asfíxia . La mare de la difunta estrella, Supicha, de 57 anys, va explicar com la seva filla sempre tenia pressa i havia estat ocupada quan va consumir el menjar ràpidament a principis d'aquest any, i el menjar se li va encallar a la gola, provocant que s'ofegués.

Arisara, més coneguda pel seu sobrenom en línia Alicebambam , va ser portada d'urgència a l'hospital, però els metges van dir que era "massa tard" perquè el cervell de la celebritat d'Internet havia estat privat d'oxigen massa temps.