Durant desenes d'anys en òrbita al voltant de la Terra, el Telescopi Espacial Hubble ha estat testimoni de l'enorme quantitat de satèl·lits que s'han llençat a l'espai. Alguns d'aquests satèl·lits obsolets o que han explotat han creat núvols de deixalles espacials de milers de partícules de tota mena de mides.

Hubble ha sentit l'impacte d'aquestes restes, acumulant petits cràters d'impacte als seus panells solars que evidencien una vida llarga i plena d'esdeveniments a l'espai.

El 1993 , hi va haver una històrica missió per arreglar el Hubble , es va fer per proporcionar a l'observatori espacial una nova òptica correctiva, així ara podem veure imatges increïblement nítides de l'Univers. Mentre els astronautes eren allà, van reemplaçar els panells solars de l'observatori espacial. Un dels panells es va rebutjar en òrbita i després es va desintegrar a l'atmosfera terrestre, però l'altre es va tornar a la Terra.

Aquesta va ser una de les primeres oportunitats en la història de l'exploració espacial per veure l'impacte de més de dos anys a l'espai en un satèl·lit en òrbita . Es van observar centenars de cràters d'impacte a la superfície de només una petita secció de la matriu solar, que van des de micres fins a mil·límetres de diàmetre.

Nou anys després, els panells solars van ser novament reemplaçats i van tornar a la Terra aquesta vegada havent acumulat gairebé una dècada de cràters dimpacte. Aquesta matriu s'exhibeix al Centre de Tecnologia de l'ESA (ESTEC) als Països Baixos .

El Hubble viatja a 7,6 km/s en relació amb la Terra , igual que milers de petits fragments de runes. Una gran part de les col·lisions entre tots dos no passen de front, sinó en angle, fet que porta a velocitats d'impacte relatives d'aproximadament 10 km/s. Com que els panells solars del Hubble ocupen una gran superfície, que fa aproximadament 7×2 m, és més probable que es trobin cara a cara amb una gran quantitat d'aquests projectils.

El Hubble s'enfronta avui a una amenaça similar de petits fragments de runa a què es va enfrontar poc després del seu llançament . Si bé avui dia encara es creen partícules de la mida d'una micra, l'atmosfera a aquesta baixa altitud, 547 km sobre la superfície de la Terra, també n'escombra algunes.

Tot i això, el risc d'objectes més grans lamentablement també està augmentant. Els fragments de runes que varien entre 1 i 10 cm de mida són massa petits per ser catalogats i rastrejats des del terra, però tenen prou energia per destruir un satèl·lit complet. A l'altitud del Hubble, la probabilitat d'una col·lisió amb un d'aquests objectes s'ha duplicat des de principis de la dècada del 2000, d'un 0,15% anual al 0,3% actual.

De moment segueix sencer i donant molta ciència, esperem que sigui així fins a la fi dels seus dies espacials.