El Govern ha fet una crida a la "responsabilitat ia la calma" davant la difícil situació en què es troba el sector del transport per carretera, i davant de la consulta que la plataforma convocant de les aturades del mes de març passat durà a terme aquest diumenge per decidir si tornaran a parar durant el mes de juliol.

Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Departament que està pilotant les converses amb els transportistes, han assegurat després de la reunió mantinguda aquest divendres amb el sector que complirà el compromís per presentar abans del 31 de juliol un projecte de llei que prohibeixi treballar a pèrdues.

"El Ministeri treballa sense descans per fer front a aquesta situació i per resoldre les necessitats i atendre les demandes d'un sector que considerem un pilar fonamental per sostenir l'economia d'aquest país", han afegit.

En aquest sentit, el Govern inclourà al reial decret que aprovarà aquest dissabte una sèrie de mesures per al sector del transport. La patronal ja ha anunciat que ampliar del 30% al 40% la despesa en carburants repercutible als clients, la pròrroga de la bonificació dels 20 cèntims per litre i l'obligació de facturar en un concepte a part el cost del mateix en són algunes. .

No obstant això, des del Ministeri asseguren que, a més d'aquestes mesures, s'estudiaran altres addicionals per donar més suport al sector a causa de l'alt preu en què es troben els carburants com a conseqüència de l'impacte de la guerra a Ucraïna .

En qualsevol cas, adverteixen que continuaran treballant amb el CNTC per posar en marxa altres solucions, un organisme on la plataforma que convoca les aturades no està representada, ja que es va quedar fora del procés democràtic que va decidir la seva composició.

Aquesta última organització, també d'empreses i autònoms, reclama al Ministeri que compleixi amb el seu compromís de prohibir treballar a pèrdues, i per això encara té un mes per endavant.