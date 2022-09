Brossa a Barcelona / Arxiu

Barcelona s'ha vist sotmesa en els últims temps a una deixadesa en matèria de neteja que l'ha portat a ser batejada com a "Merdalona". De fet, recentment es van canviar els contenidors a Barcelona, però en comptes d'ajudar, van fer el contrari, ja que són més petits de mesura. Això comporta que s'omplin abans i que hi hagi més bosses d'escombraries pel carrer. Aquesta és només una de les problemàtiques que ha comportat que els veïns barcelonins estiguin cada cop més cansats del servei de neteja que ofereix l'Ajuntament de Barcelona.

Però tot aquest empitjorament té un clar motiu: el descens de despesa en neteja. Segons el diari El Periódico, en els últims quatre anys, la despesa ha disminuït uns 28,4 milions d'euros: mentre que al 2017 arribava als 274 milions, al 2021 es quedava en els 245,5 milions.

Aquesta partida es destina sobretot a la neteja viaria i a la recollida de residus. Veient algunes imatges que rutllen per les xarxes socials, es completament notori aquest descens de pressupost.

NETEJA VIARIA DESCENDENT

Durant els últims anys, la part del pressupost destinada a la neteja viaria ha anat descendint progressivament. El 2017 es va invertir 186,3 milions d'euros; el 2018, 177,1 (casi 10 milions menys); en 2019 es va mantenir en 176,2 milions; en 2020 va seguir baixant fins als 175,2 milions; i el 2021 va tornar a descendir de forma important: 168,8 milions d'euros.

L'Ajuntament de Barcelona ha intentat justificar aquest descens progressiu amb diverses excuses: que el 2017 va ser un repunt excepcional per poder millorar la neteja del Raval -on era freqüent veure els contenidors desbordats de brossa-; que el 2020 va haver-hi el Covid i, com que el turisme i el comerç van descendir a la ciutat, doncs també ho va fer el pressupost en neteja -tot i que aquest descens ja venia d'abans...-, etc.

Sigui com sigui, la realitat és que la ciutat està més bruta que mai i això s'ha traslladat als baròmetres. Mentre que a finals del 2019 la preocupació per la neteja dels carrers era el dotzè problema de la llista, actualment s'ha col·locat com a segona en la classificació.

Aquesta falta de pressupost influeix en la qualitat del treball dels membres que netegen la ciutat. Ramón Cebrián, president d'UGT Serveis Públics Catalunya, explicava a Catalunya Press que hi ha camions que recullen la brossa per la ciutat i que fa més de 10 anys que està en constant funcionament. "Hi ha vehicles que estan obsolets i que amb prou feines es posen en marxa. Això provoca que els treballadors hagin de treballar amb una tensió enorme, que hi hagi recorreguts que no es puguin fer...", explica Cebrián.

Curiós que passi això precisament, i més sabent la creuada personal que té l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb els cotxes, sobretot els antics que contaminen més.

UNES FESTES DE LA MERCÈ "EMBRUTADES"

Durant les festes de la Mercè, aquesta opinió general encara empitjorarà més, ja que el personal de neteja de la ciutat Condal farà vaga del 21 al 26 de setembre, coincidint amb la festa major de Barcelona. Qualsevol que hagi passejat pel centre de la ciutat durant els dies de Mercè sap què passa: la brutícia campa per tot arreu. Ampolles d'alcohol, llaunes de cervesa... els llocs mes mítics i on més activitats es duran a terme seran una concentració de "merda".

L'última reunió que va tenir la UGT amb les empreses proveïdores dels serveis de neteja es va produir aquest mateix dijous, i tot i que els oferien pagar la part endarrerida a l'octubre, la negociació es va trencar per "falta de garanties". "Portem esperant des del juliol, han tingut temps de fer números i temps de sobres per pagar", explicava Ramón Cebrián, però les empreses van comentar que no tenien diners, per la qual cosa, sembla indicar que la vaga de neteja durant la Mercè serà un fet.

L'última bala es guardarà pel dilluns, quan es tornin a reunir per veure si poden arribar a un acord in extremis. En tot cas, si surten de la trobada sense cap entesa, s'hauran d'acordar uns serveis mínims entre "dimarts o dimecres", segons Cebrián.