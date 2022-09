El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué en roda de premsa / @EP

Gerard Piqué no viu precisament l'any de la seva vida. En només uns mesos ha passat de ser un dels líders indispensables del Barça i fins i tot un futurible president de l'entitat blaugrana a acumular nombrosos escàndols de tota mena: des del pla més personal fins a l'esportiu.

Més enllà de la imatge xulesca que ha mantingut sempre davant de rivals i mitjans de comunicació -que els aficionats culers sempre han lloat però que comencen a veure amb mals ulls- el reguitzell d'escàndols va començar l'abril passat. El Confidencial va publicar uns àudios en què el central català acordava amb Luis Rubiales, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), cobrar una comissió milionària per portar la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita.

L'actuació de Piqué es va gestar per mitjà de Kosmos , l'empresa del central que es dedica a organitzar esdeveniments esportius. Gerard va proposar canviar el format de la Supercopa per convertir-lo en una 'final-four' de tres partits, de manera que els drets televisius augmentarien de valor. Rubiales va donar el vistiplau a la iniciativa i va donar llum verda a Piqué perquè busqués possibles compradors del format, que van acabar resultat els saudites.

A més, el català va parlar fins i tot de les comissions que es podria emportar cada equip que hi participés. "Si és un tema de diners, si ells [el Reial Madrid] per 8 anirien, hòstia oncle, se'n paga 8 al Madrid i 8 al Barça... als altres se'ls paga 2 i 1... són 19, i us quedeu la Federació 6 quilos, oncle... Abans de no quedar-vos res, us quedeu 6 quilos... I premem Aràbia Saudita i potser el traiem... li diem que si no el Madrid no va... i li traiem un pal més o dos pals més...", deia el defensa.

Davant l'allau de crítiques que li va caure, va decidir fer una roda de premsa a través del seu canal de Twitch en què es va defensar de totes les acusacions. "Tot el que hem fet és legal. Vull donar la cara perquè no tinc res d'amagar. No és que m'amagui, és que em sento orgullós del que hem fet a Kosmos", assenyalava el defensa, que va afirmar que es va emportar un 10% de comissió, el normal en aquest tipus dacords segons ell.

La publicació d'aquests àudios i l'enrenou que va aixecar va desembocar al central i va ser investigat per corrupció arran de la querella presentada per l'Associació Transparència i Democràcia a l'Esport.

SEPARACIÓ AMB SHAKIRA I RUMORS D'UNA NOVA NÚVIA

Un dels cops més durs, sens dubte, ha estat la separació amb Shakira , amb qui comparteix dos fills en comú: Milan i Sasha. Després de diversos rumors de ruptura, finalment el 4 de juny es va oficialitzar la separació de la parella després de més de 10 anys junts.

"Lamentem confirmar que ens estem separant. Pel benestar dels nostres nens, que són la nostra màxima prioritat, demanem respecte a la privadesa. Gràcies per la seva comprensió", deia el comunicat que van llançar a la premsa.

Un dels principals motius pels quals Piqué i Shakira haurien posat punt final a la seva relació hauria estat l'aparició d'una jove de 22 anys amb qui el futbolista hauria mantingut una relació extramatrimonial, el nom del qual es va revelar al cap del temps: Clara Chía .



Recentment se'ls va veure junts en un concert de Dani Martín i, l'última setmana, en una escapada romàntica que van fer a París.

FALTA DE MINUTS

Aquest embolic de faldilles i les molèsties que arrencava des de l'inici del curs de Lliga van relegar Piqué a ser el cinquè central, darrere d' Éric García, Christenssen, Araújo i Koundé. A l'estiu ja van haver rumors que Xavi li hauria dit al futbolista que podia abandonar l'equip, però la seva resposta va ser negativa i va assegurar que lluitaria per tenir minuts... cosa que no està passant massa sovint, ja que és el 19è jugador més utilitzat a la plantilla.

Tampoc ajuda a calmar les aigües que El Confidencial hagi publicat els detalls econòmics de la renovació que Piqué va signar el 2017 amb Bartomeu al comandament: 142 milions d'euros bruts en cinc temporades, a raó d'uns 28 milions per any, cosa que el col·locava com a el central més ben pagat del planeta.



En general, un any horrible en què els escàndols no deixen de succeir-se i que l'allunyen cada cop més del futbol.