Un perillós repte viral amb nens que ha alertat els experts | @ep

Un repte amb nens s'ha tornat viral a les xarxes socials. Es tracta d'explicar-los una història fictícia en què suposadament la veïna del costat es vol barallar amb la mare i fins i tot matar-la i justament té un nen de la mateixa edat que el fill de qui grava el vídeo.

I la pregunta que li fa és si per defensar-la també es barallaria amb l'altre nen per defensar-la. Una qüestió que es plantegen durant molt de temps i que a molts, que són petits i solen tenir l'edat de 5 anys, els fa plorar fins i tot perquè no saben com reaccionar per l'amor que tenen la seva mare i perquè no els agradaria barallar-se , debatent-se entre les dues opcions.

“ Si us plau, no alimentem aquest tipus de continguts . El nostre deure com a adults és PROTEGIR la infància”, ha escrit el perfil d'Instagram @unamadremolona , que sol tractar aquest tipus de temes al vostre compte. “El cervell dels nens és immadur, està en ple desenvolupament. Posar-lo en una situació d'alerta és així innecessari. A més, no entenen la ironia, ni les bromes com a tal, són literals”, ha expressat, explicant els motius pels quals aquest repte pot arribar a ser perillós per als més petits.

“ Quan pregunta angoixat si la veïna pot matar la seva mare, ho diu perquè així ho està interpretant, és la seva realitat ”. Ens preocupa la manca de valors en aquesta societat, però què aprenen amb aquest tipus d'accions?”, ha continuat dient, exposant punt per punt què significa per a ells aquest repte viral.