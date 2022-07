Carril bici entre Daejeon i Sejong, a Corea del Sud/ @Catalunyapress

Corea del Sud s'ha posat al focus internacional per la seva innovadora aposta per la mobilitat i l'energia sostenible, protagonitzada pel primer carril solar per a bicicletes. El tram, de 32 quilòmetres de longitud, està situat enmig d'una autopista entre les ciutats de Daejeon i Sejong.

El país, que compta amb Seül com a ciutat capdavantera en el desenvolupament tecnològic, ha donat lloc a aquest projecte. Es tracta d'una paradoxal aposta de doble utilitat, ja que protegeix els ciclistes del sol mentre circulen pel carril i alhora genera energia sostenible a partir de la llum solar.

Els ciclistes entren i surten del carril a través de túnels subterranis, i un cop estan en ruta, estan protegits de fortes exposicions. L'electricitat neta generada pels panells permet alimentar els llums al llarg de la carretera i subministrar energia a estacions de càrrega per als vehicles elèctrics.