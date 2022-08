Violen i torturen una nena de 14 anys per trencar una cigarreta electrònica

El divendres 22 de juliol, cinc persones van segrestar una nena de 14 anys d'un supermercat a Poznań , a Polònia , i la van portar a prop de Złotniki. Allà van torturar la nena: la van violar, la van filmar, la van cremar amb cigarrets, li van afaitar les celles i li van rapar part del cap. L'adolescent va ser trobada per la policia. La seva mare va informar que ha patit lesions mentals i físiques de què no es pot recuperar.

Segons el portaveu de la fiscalia de Poznan, Lukasz Wawrzyniak, " el motiu original de l'agressió era un suposat deute per danyar una peça d'una cigarreta electrònica : la víctima devia suposadament 20 zlotis (4 euros al canvi) a la filla de la sospitosa ". Aquesta dona, de 39 anys i de nom Paulina K., va ser qui va obligar la noia a entrar al cotxe.

Segons informa Gazeta.pl , l'acompanyaven Alan O., de 17 anys, que esperarà amb ella el judici a la presó preventiva, i tres menors més: la filla de Paulina, de 13 anys, que es va veure involucrada en el segrest del seu amiga i actualment es troba a un centre d'acollida de menors; el seu fill de 16 anys, que va ser posat a cura d'una família, i la seva altra filla de 7 anys, que, segons fonts judicials, va ser posada en acolliment.

A més, el portaveu de la fiscalia va afegir que hi havia un testimoni d'un altre possible motiu per al salvatge rapte: la víctima hauria anomenat "vulgar" la sospitosa en un missatge en línia. Paulina K. va declarar durant el seu interrogatori que volia castigar l'adolescent.

"He estat fiscal durant més de 20 anys. No recordo un incident així, un tracte tan deshumanitzat a la víctima. No trobo cap justificació", va subratllar Wawrzyniak. La noia va ser trobada per la policia hores després de l'agressió. La seva mare va transmetre al diari 'GW' que la menor havia patit lesions "mentals i físiques de les quals no es podrà recuperar".