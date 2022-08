Un home de 47 anys mor després de consumir viagra i practicar sexe durant una hora

Un home de 47 anys va morir durant una sessió de sexe que es va estendre una hora amb la promesa després d'un sopar romàntic. Douglas Fundi Muthuri va començar a tenir dificultats per respirar abans de perdre el coneixement mentre feia l'acte d'amor, segons un informe policial .



Quan els oficials van arribar a la propietat a Nairobi, Kenya, el Sr. Muthuri estava mort. A la butxaca es van trobar furosemida (medicament per a la pressió arterial alta) i una pastilla de Viagra . L'informe policial, presentat a la comissaria de Njiru i vist per Nairobi News, deia que la núvia de Muthuri, Nicera Wangechi, l'havia convidat a casa seva.

Recurs parella al llit - ARXIU UNSPLASH

Va afegir: "Al sopar, van tenir intimitat durant aproximadament una hora i, mentre eren a l'acte, el difunt va desenvolupar sobtadament dificultats per respirar abans de perdre el coneixement". Els serveis d'emergència van anar al lloc, però no van poder fer res per l'home



Després van decidir buscar a la butxaca de l'home on van trobar un petit sobre caqui que contenia un paquet de furosemida i una pastilla blava (Viagra). La policia va dir que el cos no tenia ferides visibles i no se sap què el va matar. Es farà una autòpsia per aclarir les causes de la mort.

Segons Nairobi News , els casos d'homes que moren mentre tenen relacions sexuals han anat en augment al país.

Fa dos dies, la policia de Migori va detenir una dona de 24 anys després que morís la seva amant, de 52 anys. Pel que sembla, el seu cos sense vida va ser trobat a "albergs" on s'havia allotjat, acompanyat d'una dona.

Els oficials van dir que no era clar què va conduir a la mort de l'home, informa el diari.