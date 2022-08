Quatre civilitzacions extraterrestres malignes podrien conviure amb nosaltres a la Via Làctia

Un estudiant de doctorat a Espanya , després de realitzar els càlculs oportuns, ha afirmat que aproximadament quatre "civilitzacions extraterrestres malicioses" podrien estar vivint a la nostra pròpia Via Làctia en aquest moment.

Via Làctia @ep

Tot i això, l'article d'Alberto Caballero anomenat Estimating the Prevalence of Malicious Extraterrestrial Civilizations , que no ha estat revisat per parells, ha conclòs que la possibilitat que una raça alienígena malvada envada la Terra és "molt baixa" i que és més probable que siguem assassinats per un gegant.

Caballero, que estudia resolució de conflictes a la Universitat de Vigo, va admetre que hi havia limitacions en el seu experiment mental, per exemple, no comprendre com podria funcionar una ment alienígena.

Li va dir a Vice: "Vaig fer l'article basant-me només en la vida tal com la coneixem. No coneixem la ment dels extraterrestres. Una civilització extraterrestre pot tenir un cervell amb una composició química diferent i és possible que no tingui la nostra empatia o que tingui comportaments més psicopatològics", va afirmar.

Primer va estimar la probabilitat que les diferents nacions de la Terra s'envaïssin entre si, que va usar per calcular la possibilitat que la Terra en conjunt ataqués a un altre planeta. Un cop la raça humana hagi dominat els viatges interestel·lars, en 259 anys, segons el document, hi haurà un 0,0014% de possibilitats que envaïm els extraterrestres.

A partir d'aquí, creu que hi podria haver 4.42 civilitzacions hostils a la Via Làctia que també podrien ser com els humans i atacar-nos un cop sàpiguen viatjar per l'espai .

Però va afegir: "No menciono les 4.42 civilitzacions al meu article perquè 1) no sabem si totes les civilitzacions de la galàxia són com nosaltres... i 2) una civilització com la nostra probablement no representaria una amenaça per a un altre ja que no tenim la tecnologia per viatjar al seu planeta”.