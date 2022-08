Un home provoca un incendi forestal quan intentava matar una aranya amb un encenedor

Les autoritats nord - americanes han informat que un home d'Utah que va intentar matar una aranya amb un encenedor va acabar provocant un incendi forestal que ha cremat més de 25 hectàrees de terra . Cory Allan Martin, de 26 anys, va ser arrestat dilluns a la nit per una investigació de crema imprudent. L'home del municipi de Draper també enfronta càrrecs de possessió de marihuana i accessoris per fumar.

Aranya - Unsplash

Els primers informes sobre un incendi van començar a arribar aproximadament a les 5.00 pm del dilluns. Els bombers van arribar als turons a l'est de Springville, on es van trobar amb un home que suposadament va reconèixer haver iniciat l'incendi.

Aquest home, a qui la policia va identificar com a Martin, va ser escortat muntanya avall per parlar amb els agents de l'Oficina del Xèrif del comtat d'Utah. Mentre parlava amb els investigadors, "li va dir a la policia que estava fent servir un encenedor per cremar una aranya" , afirma un comunicat remès per l'Oficina del Sheriff del comtat d'Utah.

Però no va cremar a l'aranya, i l'encenedor va encendre mala herba seca a l'àrea i el foc va començar a estendre's ràpidament. L'àrea on va començar el foc ha experimentat una sequera. Martín va ser detingut al lloc.

A aquesta hora l'incendi de Springville està contingut en un 90 per cent. "Els bombers caminaran pels flancs dret i esquerre, continuaran assegurant el perímetre i revisaran l'interior a la recerca de punts calents on sigui segur fer-ho", segons un comunicat d'Utah Wildfire Info, un centre d'informació per a bombers estatals i federals.