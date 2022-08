Una dona "al·lèrgica a la gravetat" passa 23 hores diàries al llit perquè no es pot posar dreta

Una dona nord-americana pateix una malaltia rara que li provoca desmais cada cop que es posa dret. Lyndsi Johnson, de 28 anys, que anteriorment treballava com a mecànica aviació, ara passa 23 hores al llit i no pot estar dret per més de tres minuts.

Lyndsi Johnson abans de patir la malaltia

La jove de 28 anys pateix una condició coneguda com a síndrome de taquicàrdia postural (PoTS) , cosa que significa que cada vegada que es posa dret o se senti, el seu ritme cardíac s'accelera, cosa que Lyndsi també es refereix com una al·lèrgia a la gravetat . El seu estat és tan greu que es desmaia fins a 10 vegades al dia i només es pot aixecar per menjar o dutxar-se.

Va començar a patir dolor abdominal i d'esquena a l'octubre del 2015, i els seus símptomes van empitjorar gradualment, cosa que la va portar a visitar repetidament els metges, abans de ser diagnosticada el febrer del 2022.

Ara que està prenent medicaments, Lyndsi es desmaia tres vegades al dia, però encara no pot fer gaire per si mateixa i ha de dependre del seu marit, James, de 30 anys, qui n'és el cuidador.

Lyndsi, de Bangor, Maine, EUA, va dir: “Sóc al·lèrgica a la gravetat; sona boig, però és veritat. No puc estar dret per més de tres minuts sense sentir-me marejada, malalta o desmaiada ”. “Em sento molt millor si me'n vaig a dormir. Estic al llit tot el dia, fins a 23 hores al dia. Mai vaig pensar que als 28 hauria d'usar una cadira de dutxa".

"Ja no puc sortir de casa meva. No hi ha cura, però estic molt agraïda per James i el que tinc".



Lyndsi va començar a sentir-se malament mentre treballava com a mecànica. Els seus símptomes van continuar i va lluitar contra el dolor crònic, però els metges no van poder determinar què estava passant. El maig del 2018 va rebre l'alta mèdica de l'exèrcit per les seves malalties. Sis mesos després, va començar a tenir un dolor abdominal intens i va començar a vomitar constantment. "Era tan fort que cridava de dolor, i els vòmits eren a l'estil d'El exorcista", relata Lyndsi.

Però els metges encara no podien determinar què estava malament i Lyndsi va continuar lluitant contra la malaltia. Va ser hospitalitzada diverses vegades els últims anys, però li van dir que probablement era la seva ansietat la que causava els símptomes.

L'octubre del 2020, Lyndsi es va desmaiar en un ascensor camí a una cita a l'hospital. "Va ser realment aterridor", va dir. A partir d?aquell moment, tot va empitjorar. “ Em desmaiava a tot arreu: estava comprant al supermercat i havia d'asseure'm perquè em sentia feble o al gimnàs. Fins i tot m'he desmaiat després de sentir el meu gos bordar ”, explica l'afectada.

“Finalment vaig poder parlar amb un cardiòleg que va reconèixer que podria tenir PoTS”. Lyndsi es va fer una prova d'inclinació el febrer de 2022, que mesura la freqüència cardíaca, la pressió arterial i l'oxigen a la sang, i oficialment se li va diagnosticar PoTS.

"Estava tan agraïda de saber finalment què em passava per poder rebre tractament", explica entusiasmada.

Lyndsi ara pren bloquejadors beta, cosa que va reduir els seus desmais a tres vegades al dia i va ajudar amb les seves nàusees. "Encara no hi puc fer res", lamenta. “ És realment debilitant: no puc fer les tasques de la llar i James ha de cuinar, netejar i ajudar-me a dutxar-me i rentar-me ”.