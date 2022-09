Un lloro agressiu ataca en reiterades ocasions un ciclista espanyol fins a deixar-lo inconscient

Un ciclista va resultar ferit aquest dijous a última hora a Nigrán ( Pontevedra ) després de caure de la bicicleta després de ser atacat per un lloro que, segons va explicar als serveis d'emergències, ja l'havia agredit altres vegades.

Segons ha informat el 112-Galícia, el succés ha passat cap a les 19.30 hores d'aquest dijous al quilòmetre 12 de la PO-325, al seu pas per Panxón. Un particular va trucar a emergències per demanar assistència sanitària per al ciclista, que s'havia trobat estès a la carretera i no responia, estava inconscient.

Fins a la zona es va desplaçar una ambulància del 061, que va assistir el ferit. La víctima va assegurar que havia caigut de la bicicleta perquè havia estat atacat per un lloro i que aquest "ja havia actuat altres vegades" amb anterioritat. També s'hi va acostar una patrulla de la Guàrdia Civil de Trànsit.