Els artistes més estranys d'espectacles secundaris

El Nen Llagosta

Grady Stiles Jr. prové d'una llarga línia d'artistes de circ amb ectrodactília –– que fusiona els dits de les mans i els peus per formar mans i peus en forma de urpes. Malauradament, l'angoixa mental de ser exhibit en "espectacles de fenòmens" i ser anomenat Lobster Boy va passar factura a Grady, i es va convertir en un alcohòlic cruel i abusiu, sovint usant la seva colossal força a la part superior del seu cos contra la seva dona i filles. La vigília del casament de la seva filla, Grady va agafar una escopeta amb les seves urpes i va disparar i va matar el promès de la seva filla. Va ser declarat culpable d'assassinat, però no va complir mai condemna perquè cap presó podia cuidar-lo. En canvi, va rebre 15 anys de llibertat condicional sota arrest domiciliari.



L'Home Elefant

Joseph Merrick va viure una vida lamentable: després de la mort dels seus dos germans, va desenvolupar terribles deformitats físiques . Va deixar l'escola als 13 i va treballar en una fàbrica enrotllant cigars fins que la mà dreta es va deformar tant que no va poder treballar. Als 17 anys vivia en un asil, però als 20 el seu rostre estava tan desfigurat que tenia dificultat per menjar. Joseph sabia que només hi havia una fuita de l'infern de l'asil de treball, per la qual cosa es va convertir en una "exhibició nova", on els cruels showman ho anunciaven com a Meitat home i meitat elefant.



La Dona Barbuda

Annie Jones va néixer el 1865 a Virgínia. Com a resultat del seu hirsutisme, es va unir a PT el circ de Barnum i només tenia nou mesos! Els seus pares van rebre un salari de 150 $ a la setmana. Quan era només una nena, un frenòleg de Nova York la va segrestar. La policia, juntament amb Barnum, la van trobar exhibida a una fira de l'església. Quan l'home va afirmar que Annie era la filla, l'assumpte va arribar als tribunals. Tot just Annie va sortir de la cort i va veure els seus pares, va córrer ràpidament cap a ells. El jutge va declarar que el cas estava tancat.



A Cerca De La Pie Gran D'Ohio

Fannie Mills va néixer a Sussex, Anglaterra, al voltant de 1859. Tenia la Malaltia de Milroy , que va fer que les seves cames i peus creixessin a proporcions gegantines. De fet, els seus peus van arribar a mesurar 17 polzades de llarg i feia servir una sabata de la talla 30! Els seus pares van emigrar als Estats Units, on se la va conèixer com La nena dels peus grans d'Ohio. El seu pare va treure un anunci que oferia 5.000 $ i una granja ben proveïda a qualsevol home respectable que es casés amb la seva filla!. Aquest home respectable era un tal William Brown. Es van casar el 1886 i Fannie va tenir un nadó a l'agost de 1887. Lamentablement, el nadó va morir i Fannie va morir el 1899, amb només 39 anys.



L'Home amb la Pell Elàstica

Reed Richards va guanyar l'habilitat d'estirar el seu cos en qualsevol forma i es va convertir en Mister Fantastic. Wehrle va néixer a Wisconsin en 1858 amb una condició anomenada síndrome d'Ehlers-Danlos . Va descobrir que podia estirar la pell molt quan era petit.



L'Home Esquelet Vivent

Isaac Sprague va néixer a Massachusetts el 1841. Va gaudir d'una infància normal, però després d'emmalaltir-se després de nedar en un llac quan tenia 12 anys, va començar a perdre pes de manera irreversible malgrat tenir una gana saludable. El 1865, es va unir a PT Barnum's American Museum i va ser catalogat com l' Esquelet Humà Vivent fins que el museu es va incendiar el 1868, i Sprague va aconseguir escapar amb vida per poc!



A l'edat de 44 anys, pesava només 43 lliures (19,5 kg). Una vegada i una altra, va intentar deixar la vida d'espectacle secundari, però va haver de cuidar la seva dona i tres fills saludables mentre lluitava contra una addicció al joc. Va morir sense un cèntim el 1887.