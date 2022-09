L'espectacular màniga marina sobre el mar al Prat de Llobregat

Espectacular imatge la que s'ha viscut al Prat de Llobregat aquest divendres. Una enorme màniga marina es va formar al voltant de les 22h sobre la mar del municipi barceloní. Han estat molts els veïns que han recolzat el moment per gravar la imatge.

La màniga marina va tenir lloc a pocs metres de la platja tal com es pot veure a les imatges gravades per diferents persones i compartides a través de les xarxes socials. Les mànigues marines són tornados que es formen sobre el mar i s'originen per fortes tempestes.