VÍDEO: Intenta accedir nu als jutjats de València per assistir a un judici per exhibicionisme

Un home ha intentat accedir despullat als jutjats de València aquest dilluns, segons han informat diversos usuaris a través de Twitter. A les imatges compartides en xarxes es pot veure un baró caminant pel carrer, completament nu, dirigint-se a la Ciutat de la Justícia de València .

Pantallada de Twitter

Segons informa EFE, l'home pretenia assistir a un judici per exhibicionisme, on recorreria una sanció administrativa que va rebre per passejar-se nu pel carrer. Finalment, no ha pogut accedir als jutjats, i un grup de policies nacionals l'han envoltat i l'han obligat a vestir-se perquè un menor estava accedint a l'edifici en aquell moment.

El seu advocat, Pablo Mora, explica que Colomar ha estat sancionat altres vegades per la via penal, però totes les sentències estan recorregudes.

"Alejandro ja va tenir un judici penal, el van condemnar per entrar a una comissaria nu. Aquest judici s'ha perdut en primera instància ia l'Audiència Provincial, i està pendent de cassació al Suprem. És probable que s'acabi al Constitucional", informa la seva. advocat a l'Agència EFE.

Tant Colomar com el seu advocat consideren que anar nu pel carrer no és obscè: «Nosaltres no creiem que sigui obscè anar pel carrer nu. Sí masturbar-se o fer actes obscens. Entenem que anar nu és exercir la llibertat ideològica”, explica Pablo Mora.