Una dona llença el cotxe pel buit de l'ascensor en confondre'l amb una plaça de pàrquing

Tractar de trobar un lloc adequat per aparcar el cotxe de vegades pot ser un malson, però pitjor és el cas que us explicarem avui, en què una dona aparentment va confondre un ascensor amb un lloc per aparcar en un pàrquing subterrani. La conductora de 38 anys i de Stuttgart , Alemanya , va caure més de 10 metres pel buit de l'ascensor dissabte després de buscar un lloc per estacionar el seu automòbil Smart.

La dona va xocar amb les portes de l'ascensor i les portes es van obrir de cop al voltant de les 10:30, enviant-la a una caiguda vertical de 10 metres on per fortuna, el seu automòbil va aterrar de cap per avall.

La dona no va patir ferides greus i va trucar immediatament als bombers locals per demanar ajuda. Un portaveu del Departament de Bombers de Stuttgart va dir sobre l'incident: "La dona va poder sortir del seu Smart i fer una trucada d'emergència amb el telèfon mòbil".

Després, dos bombers van baixar en ràpel pel forat de l'ascensor i van lligar la conductora a una llitera mentre la rescataven. Després de rebre tractament de primers auxilis, altres bombers la van treure de l'àrea per posar-la fora de perill.

Després d'auxiliar la dona, els bombers van bloquejar la porta de l'ascensor enderrocat amb fusta, amb sort, evitant més problemes d'estacionament similars, i l'ascensor es va posar ràpidament fora de servei. Després es van trucar a especialistes per portar l'automòbil Smart accidentat a la superfície.

Daniel Anand, oficial de premsa i relacions públiques de l'organització de bombers, va dir en un comunicat: "Després de ser rescatada del buit de l'ascensor, la persona va ser lliurada al servei de rescat i portada a un hospital per rebre tractament addicional".

La dona ha parlat amb el diari Bild a Alemanya sobre la terrible experiència: “ No tinc idea de com hauria pogut passar. Físicament, estic bé de nou ”.