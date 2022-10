VÍDEO | Un ós passeja a plaer pel centre de Ponferrada

El mai vist a Ponferrada . Un ós ha estat vist passejant pels carrers de la ciutat. Els taxistes de la capital berciana situats a la parada del carrer Camino de Santiago es van sorprendre dimarts a la matinada amb la presència d'un plantígrad a la plena plaça de Lazúrtegui .

Els professionals del taxi van ser els encarregats d'alertar la Policia Municipal de la seva presència i sense donar crèdit a l'escena un va treure el mòbil i va començar a gravar l'animal mentre feia el seu passeig nocturn amb total tranquil·litat i sense trobar-se amb cap mena de obstacle al seu pas.

L'ós va ser vist per primera vegada a les 3.20 hores a la zona de la plaça de Lazúrtegui . A continuació, va seguir el seu recorregut pel carrer Manolo Macías , als voltants de l' Hotel Aroi, a prop de la plaça Fernando Miranda . D'aquí va passar a l' avinguda del Castell i després de creuar-la va accedir al carrer Reyes Católicos on va travessar el pas subterrani del carrer Ortega i Gasset i va emprendre el seu camí cap a l' avinguda del Ferrocarril on va ser interceptat per una patrulla de la Policia Local . van confirmar fonts municipals.

Ja als voltants del riu Sil , els agents li van perdre el rastre però estan convençuts que possiblement l'animal reprendrà el seu camí cap a la muntanya Pajariel. La Policia Municipal s'ha fet ressò a les seves xarxes socials del vídeo de l'ós passejant pel centre de Ponferrada per demanar a la ciutadania «màxima precaució» malgrat que «són animals espantadissos davant la presència humana». Així mateix ha cursat avís al Servei de Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó ia la Fundació ós Pardo.