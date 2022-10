VÍDEO | Així va desenvolupar la bandera d'Espanya el paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire durant la desfilada del 12 d'octubre

Així desenvolupa la bandera del paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai | Tik tOK franciscoscobar00

La desfilada del Dia de la Hispanitat celebrada dimecres 12 d'octubre va tornar a tenir un protagonista inesperat. Va ser el paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai que va aconseguir aterrar amb èxit amb la bandera d' Espanya davant de la tribuna presidencial malgrat una "incidència tècnica" en el desplegament de l'ensenya.



El soldat Óscar García, de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire (PAPEA) , va ser l'encarregat de baixar amb una gran bandera per aterrar davant de la tribuna ocupada pels Reis i les autoritats de l' Estat .

Ara s'ha pogut observar des de la càmera pròpia que portava el paracaigudista com ho va fer per resoldre aquesta incidència tècnica i desenvolupar la bandera per poder aterrar amb èxit.

