VÍDEO. Un home construeix un cotxe... fet amb blocs de gel!

El cotxe fet a base de blocs de gel / Youtube

Un home rus ha aconseguit construir un cotxe de la marca SUV Mercedes Classe G amb blocs de gel muntats en un xassís de metall i amb un motor antic que ajuda l'automòbil a desplaçar-se. Vladislav Barashenkov , un youtuber del canal Garage 54, va aconseguir fer-se viral gràcies a la seva invenció.

Barashenkov va voler fer un homenatge al model del Mercedes, però va voler fer un pas més enllà i crear un vehicle que es pogués moure, no només que fos una escultura de gel. Encara no se sap com ha aconseguit enganxar els blocs de gel, però de moment resisteix prou com per fer un viatge en superfícies planes.

Aquest no és l'únic invent del youtuber que ha acaparat titulars als mitjans de comunicació, ja que també va crear "una interlocutòria de tres caps", per exemple, però tots relatius als automòbils.