VÍDEO: Un cantant espanyol es queda tancat a la nit en un basar xinès i ho explica per Instagram

Xuso Jones, el cantant que es va quedar tancat al basar / @EP

El Basar xinès és un lloc meravellós on comprar tot allò que pots necessitar: des de piles fins a un moble. Precisament el protagonista d'aquesta història venia a buscar un gerro per a casa seva, però es va acabar trobant amb una situació surrealista: van tancar els llums i les portes i el van deixar tancat a dins.

El cantant en qüestió es tracta del murcià Xuso Jones , que es va fer famós després del vídeo en què cantava la seva comanda en un McAuto i per la seva posterior participació en programes com Tu cara me sona o MasterChef Celebrity.

El cantant va arribar a la botiga cinc minuts abans del tancament i, quan estava anant a pagar-lo, van apagar els llums davant la seva sorpresa . Xuso Jones demana ajuda perquè algú es posi en contacte amb els amos del lloc i, fins que l'alliberen, el murcià investiga la botiga. El vídeo no té malbaratament.

Passat l'ensurt, Jones va continuar parlant a les seves xarxes socials sobre el divertidíssim moment i va oferir un comunicat oficial que tothom hauria de veure.

Fianalment, tot es va quedar en un ensurt, però el bon moment que ha regalat tots els seus seguidors romandrà per sempre.