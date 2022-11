Alexa, l'assistent personal / Pixabay

Alexa , l'assistenta de Google a qui ens podem adreçar perquè ens resolgui dubtes quotidians del dia a dia, sembla que no és la millor amiga dels nens. Així ho ha fet saber una tiktoker anomenada Corinna Nino O'Brien, que es va gravar preguntant-li a l'aparell "Com aconsegueixo que els meus fills deixin de riure's?".

La resposta va deixar la dona en ple atac de riure: "Segons un col·laborador d' Alexa Answers , si és convenient, podria donar-los un cop de puny a la gola . Si es recargolen de dolor i no poden respirar, serà menys probable que riguin".

Aquesta no és l'única usuària de TikTok que ha penjat un vídeo on es mostra aquesta resposta. Òbviament, això ha portat la multinacional a corregir el seu error perquè no torni a donar aquesta resposta.

La sentència en el protocol ha demostrat la necessitat de tenir sistemes eficients que moderin les respostes d'Alexa perquè no tornin a "colar-se" aquest tipus de "consells".