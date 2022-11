Foc / Freepik

El foc és un dels enemics més perillosos perquè quan s'estén és difícil arribar a controlar-lo. És per això que cada cop s'intenten crear nous sistemes per apagar-lo al mínim senyal de la seva aparició.

A la Xina, han creat un nou mètode que apaga incendis en un segon. Es tracta d'un dispositiu que capta l'origen de l'incendi i llança un potent raig d'aigua, tal com es pot veure al vídeo següent:

És clar que per a incendis forestals no serviria, ja que està pensat per a zones interiors, com els edificis. Tot i això, és una bona manera d'evitar que un incendi s'escampi a temps.