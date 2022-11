VÍDEO: Capten un guàrdia de seguretat "parlant" amb el fantasma d'una dona

Guàrdia de seguretat parlant al no-res / Twitter

Hi ha notícies difícils d'explicar perquè són complicades de creure... i aquesta n'és una. Un guàrdia de seguretat del Sanatori Finochietto a Buenos Aires , Argentina, va ser captat "parlant" amb el fantasma d'una dona, ja que havia mort hores abans.

Els fets van passar el 12 de novembre passat a les 3h de la matinada. L'home assegurava que una dona va entrar sol·licitant ajuda i va agafar els papers per identificar-la i deixar-la passar a l'interior de l'edifici. De fet, li arriba a oferir fins i tot una cadira de rodes per entrar- hi . Amb el transcurs de la nit, el guàrdia es va estranyar que la dona ja no hagués sortit, per la qual cosa els va preguntar als doctors.

Quan els va mostrar les dades de registre de la dona, els metges li van assegurar que havia mort hores abans al sanatori, per la qual cosa era impossible que hi hagués entrat.

El més esgarrifós té lloc en revisar les càmeres, on es veu que les portes automàtiques s'obren sense que ningú entrés i com el guàrdia de seguretat parla al no-res. No perdeu detall del vídeo: