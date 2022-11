Així és la pantalla dels banys públics

La tecnologia no deixa de fascinar-nos, i així ha estat aquesta vegada amb el nou invent de la Xina. El país asiàtic ha instal·lat als banys d'un centre comercial uns 'sensors d'olor' que determinen si és bona idea que entris al cubicle en qüestió o si és millor que t'esperis perquè l'olor podria fer-te enrere.

Els sensors d'alta tecnologia a mesuren els nivells d'olors tòxiques que encara romanen a l'aire després de la sortida de l'última persona que hi ha entrat. Aquest invent és una benedicció per a tots els usuaris que no vulguin emportar-se tota l'olor de les llenties que ha menjat la persona que ha visitat abans el bany.

Una dona va gravar la pantalla i la va penjar a Douyin, la versió xinesa de TikTok, deixant els usuaris completament desconcertats.