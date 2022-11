Balenciaga es veu obligada a retirar una campanya per col·locar elements de sadomasoquisme a nens

Foto: Balenciaga

La prestigiosa marca de moda Balenciaga l'ha embolicat molt bruna després d'incloure nens en una campanya publicitària que comptava amb elements de sadomasoquisme i de pornografia . A Balenciaga Objects , el nom de la seva nova col·lecció, es poden veure nens de menys de 10 anys portant peluixos amb vestits de bondage que fer referència al sadomasoquisme.

A més, tal com es pot veure a les fotografies del Tweet adjunt, és present la pàgina 11 de la sentència 'Ascroft v. Free Speech Coalition', on la Cort Suprema dels Estats Units va anul·lar la part que prohibia la pornografia infantil virtual , atès que no era "obscena ni real" segons els jutges.

Després de veure les crítiques que va rebre aquesta campanya, Balenciaga es va veure obligada a rectificar i demanar disculpes públicament. "Ens disculpem sincerament per qualsevol ofensa que hagi pogut causar la nostra campanya per a les festes. Les nostres bosses de peluix no haurien d'haver aparegut amb nens en aquesta campanya. Hem retirat immediatament la campanya de totes les plataformes".

"Demanem disculpes per mostrar documents inquietants a la nostra campanya. Ens prenem aquest assumpte molt seriosament i emprendrem accions legals contra les parts responsables de la creació del set i de la inclusió d'articles no aprovats per a la nostra sessió de fotos de la campanya de primavera 23. Condemnem fermament l'abús dels nens en qualsevol de les seves formes . Defensem la seguretat i el benestar dels nens", puntualitza el comunicat.