Els falsos pingüins que han aparegut a la Barceloneta|@EP

Estem més que acostumat a veure el gris dels coloms, el blanc de les nostres gavines i el verd de les invasives cotorres. Però aquest hivern uns nous ocells blanc-i-negres s'han instal·lat a la ciutat, afegint color (i misteri) a la paleta de la fauna barcelonina.

Però que els colors no t'enganyin. Encara que el seu plomatge sigui blanc i negre, i el seu aspecte similar al de un pingüí, les noves aus de la ciutat no són pingüins, sinó alques - gavot , en català- , una au del nord d'Europa que emigra a l'hivern a aigües més càlides .

I encara que és habitual que aquestes aus passin per Catalunya en la migració, és la primera vegada que unes alques s'instal·len al port de Barcelona. Com explica el director del Zoo de Barcelona en un article d'El Periódico, aquests ocells no són una espècie en perill, i és comú veure-les a la Mediterrània, encara que normalment escullen zones amb menys presència humana.

L'au que semblava un pingüí i que va arribar exhausta a la ciutat

L'aparició de les alques ha cridat l'atenció per la semblança d'aquestes aus amb els pingüins. Tant pel seu aspecte com pel seu color blanc i negre característic, les alques recorden les aus polars. Però el cert és que no hi tenen relació. No només no són de la mateixa família, sinó que les alques, per exemple, poden volar, cosa que els pingüins no.

Aquest any, l'albirament d'alques a la cota catalana és més gran del que és habitual, i això té a veure amb les condicions climàtiques en què han desenvolupat la migració. Les fortes tempestes atlàntiques de mitjans de novembre les han fet arribar molt cansades al nostre litoral , obligant-les a descansar i fent, de fet, que s'hagin trobat diversos exemplars morts.

Les aus del Port Olímpic fa una setmana que estan instal·lades a la ciutat a l'espera, se suposa, de continuar la seva migració. Des del Zoològic demanen deixar els animals tranquils i no alimentar -los, i respectar les alques que es puguin veure a la costa catalana.