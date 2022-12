L'escena més perillosa de Tom Cruise: es llença amb moto al buit i salta en paracaigudes

Tom Cruise saltant amb la moto / Twitter @ TomCruise

Després de molts anys, Tom Cruise continua sent una de les estrelles més grans de Hollywood. El protagonista de les pel·lícules de 'Misión Impossible', es troba immers en la setena edició de la popular saga, i com no podia ser d'una altra manera, ell mateix ha volgut rodar una de les escenes més impressionants en què queda demostrat el seu gran valor.

Paramount Pictures ho ha definit com la "seqüència d'acció més espectacular de la història del cinema". L'acció és un salt amb moto des d'un penya-segat, de manera que acaben caient al buit i l'actor acaba obrint el paracaigudes per frenar la caiguda. L'escena no té cap mena de sentit, per això els deixem el vídeo per poder-lo veure i al·lucinar amb les peripècies de l'actor de 60 anys.