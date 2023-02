Dos pares abandonen el nadó en un aeroport després de negar-se a comprar-li un bitllet d'avió

Dos pares que es van negar a comprar una butlleta d' avió per al nadó, perquè consideraven que havia de volar gratis, la van acabar deixant en un taulell de facturació a Israel. Els progenitors volien volar amb Ryanair amb el seu fill, i el personal els va demanar que paguessin un bitllet per al nadó aquest dimarts, segons el mitjà de comunicació israelià Mako.

Ryanair @ep

Aquesta petició va provocar que els pares es barallessin amb el personal de l'aeroport Ben-Gurion de Tel Aviv, perquè volien que deixessin embarcar el nadó sense pagar el bitllet per volar a Brussel·les, Bèlgica.

Segons Ryanair, les persones que viatgen amb un nadó poden pagar 20 euros per portar-lo a la falda o poden comprar un seient separat per al nen amb una tarifa estàndard d'adult.

Però aquests pares belgues no volien pagar res, i van deixar el seu fill al cotxet de nadó al check-in i van córrer al control de passaports. El personal de l'aeroport va trobar el nen abandonat i va trucar a la policia, que va trobar els pares i els va arrestar per interrogar-los.

Les imatges obtingudes per Mako mostren els treballadors de facturació sorpresos movent una manta d'un carretó per a nadons per veure el nadó endins.

El personal de facturació amb el nadó - Mako

El gerent de l'oficina de Ryanair ha assegurat a Mako: "Tots els treballadors estaven en estat de xoc. No hem vist mai res com això. No podíem creure el que estàvem veient".

Els funcionaris estatals de seguretat han explicat que la parella semblava ansiosa per passar els controls, amb el nadó o sense. Finalment, "la parella va arribar tard al vol després que tanquessin els taulells de facturació", afirma l'Autoritat Aeroportuària d'Israel.

Finalment, un membre del personal de l'aeroport va localitzar la parella i els va portar "de tornada als taulells de vol per endur-se el nadó i va trucar a la policia ia un guàrdia de seguretat".

Segons ha afirmat Ryanair en un comunicat: "Aquests passatgers que viatjaven de Tel Aviv a Brussel·les (31 de gener) es van presentar al check-in sense una reserva per al seu nadó. Després es van dirigir a la seguretat deixant el nadó enrere al check -in. L'agent de facturació a l'aeroport Ben Gurion es va posar en contacte amb la seguretat de l'aeroport, que va recuperar aquests passatgers, i ara aquest és un assumpte de la policia local".