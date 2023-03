Una dona cuida un gos durant dos anys i al final descobreix que és un ós

L'ós que la dona va confondre amb un gos - CGTN

Una família en una part remota de la Xina va adoptar allò que pensava que era un cadell, només per descobrir dos anys després que en realitat era un ós. El seu Yun , que viu en un poble als afores de la ciutat de Kunming a la província de Yunnan, va comprar el que li van fer creure que era un cadell de mastí tibetà mentre estava de vacances el 2016, segons els informes.

Els mastins tibetans són gossos enormes amb un espès pelatge negre i marró. Els mascles poden pesar fins a 70 quilograms.

La propietària va dir que immediatament es va sentir sorpresa per la gana insaciable del seu gos: menjava una caixa de fruites i dues galledes de fideus al dia.

Dos anys després, la mascota de Su pesava més de 100 quilograms i es feia cada vegada més gran. Quan la dona va notar l'habilitat inusual de l'animal per caminar sobre dues potes, el desconcert es va convertir en alarma.

“Com més creixia, més s'assemblava a un ós”, va dir Su als mitjans xinesos.

La creixent sospita de la propietària sobre la veritable naturalesa de la seva mascota no li va asseure bé perquè va admetre que té "una mica de por als óssos". Va contactar a les autoritats, que ràpidament van identificar el seu suposat gos com un ós negre asiàtic, que està classificat com una espècie vulnerable.

Un ós asiàtic mascle completament desenvolupat, també conegut com a ós de l'Himàlaia o ós lunar, pot pesar fins a 180 quilograms.

L'ós de Su, que havia viscut a casa seva tot aquest temps, va haver de ser tranquil·litzat abans de ser portat al Centre de Rescat de Vida Silvestre de Yunnan.