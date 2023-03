Una mare porta els seus bessons a la policia perquè és incapaç de distingir-los

"El premi a la mare de l'any em vaig guanyar" . Així s'ha descrit a si mateixa una mare que ha hagut de portar els seus dos bessons nounats a la policia perquè era incapaç de distingir-los.

Els dos bessons nounats @sofiar388 a Twitter

Els bessons són tan idèntics que la mare s'ha vist obligada a demanar cita a la Policia Nacional perquè els prenguin la petjada dactilar digital i, per fi, poder descobrir qui és qui.

Tot i semblar una història insòlita, no és la primera vegada que passa, i altres pares de bessons han aportat trucs a Sofia per poder distingir-los, com "pintar l'ungla del peu" a un.

Finalment, la policia va aconseguir treure les empremtes dactilars als nadons, però no figuraven al sistema, per la qual cosa segueixen sense saber qui és cada nadó.

La publicació de la mare a les xarxes socials s'ha viralitzat i ja acumula gairebé 15.000 retuits i 320.000 m'agrada.