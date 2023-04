Voldemort i Hitler

La figura d' Adolf Hitler i el personatge fictici de Lord Voldemort comparteixen algunes similituds interessants que val la pena explorar. Tots dos personatges tenen un poderós magnetisme i capacitat de lideratge, i comparteixen un desig de crear un món ordenat i dominat per la seva visió particular de com hauria de ser la societat.

En primer lloc, tant Hitler com Voldemort són líders que van aconseguir reunir seguidors lleials i fervents . Hitler, per exemple, va ser capaç de mobilitzar milions d'alemanys darrere de la seva ideologia nazi, amb una retòrica inflamatòria que prometia la creació d'una Gran Alemanya que dominaria Europa. De manera similar, Voldemort és capaç de reunir una legió de seguidors lleials, els Mortífags, que comparteixen la seva visió d'un món on els mags de sang pura són superiors als mestissos i els nascuts de muggles.

Una altra similitud notable entre Hitler i Voldemort és el seu menyspreu per aquells que consideren inferiors. Hitler creia en la superioritat de la raça ària i tenia un odi particular cap als jueus, els homosexuals, els gitanos i altres grups marginats. Voldemort, per part seva, considera que els mags de sang pura són superiors als mestissos i els nascuts de muggles, i no dubta a matar aquells que s'interposen en el seu camí.

Tant Hitler com Voldemort també fan servir la violència i la intimidació per imposar la seva voluntat. Hitler va ser responsable d'alguns dels pitjors crims de la història, incloent-hi l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial. Voldemort, per la seva banda, no dubta a matar aquells que s'hi oposen, fins i tot als seus propis seguidors, i és responsable de la mort de diversos personatges importants a la sèrie de llibres de Harry Potter.

A més, tant Hitler com Voldemort tenen una obsessió amb la puresa i la neteja. Hitler, per exemple, volia crear una societat en què només existissin els “aris purs”, mentre que Voldemort vol eliminar tots els mags que no són de sang pura. Tots dos líders creuen en la idea d'una jerarquia social rígida en què els "purs" són al cim i els altres són inferiors.

Per acabar, tant Hitler com Voldemort tenen una idea de com hauria de ser el món que volen crear. Hitler volia una Gran Alemanya que dominés Europa i que es convertís en una potència mundial, mentre que Voldemort volia crear una societat on els mags de sang pura tinguessin el poder i el control absolut. Tots dos líders tenen una visió molt específica de com hauria de ser la societat, i estan disposats a fer qualsevol cosa per fer-la realitat.

En conclusió, encara que Hitler va ser un líder real i Voldemort és un personatge fictici, és interessant notar les similituds entre tots dos. Tots dos tenen un desig de crear un món ordenat i jerarquitzat, i estan disposats a utilitzar la violència i la intimidació per imposar-ne la visió. A través d'aquestes similituds podem veure la perillositat de l'extremisme i la necessitat.