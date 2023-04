Moment surrealista a la NASA: la ràdio d'un taxista es cola en una caminada espacial

Espai / @EP

Dimarts a la matinada, la NASA va transmetre en directe la caminada espacial dels astronautes russos Sergey Prokopyev i Dmitri Petelin, que van passar gairebé 8 hores fora de l'Estació Espacial Internacional per moure un radiador. Tot i això, els espectadors van ser testimonis d'un esdeveniment inusual: el senyal de la transmissió es va veure afectat per la ràdio d'un taxi.

Durant la caminada espacial, l'estació va sobrevolar Argentina diverses vegades, i mentre això passava, es va sentir una frase inesperada en espanyol i amb accent argentí. Pel que sembla, la ràdio del taxi va interferir en el senyal de la transmissió en viu.

L'explicació a aquest succés sembla apuntar que un taxista estava verificant per ràdio si havia entès correctament una adreça: Irigoyen (o potser Yrigoyen) al número 150. El volum de la interferència va ser alt i clarament audible, cosa que va portar la presentadora de NASA TV a disculpar ràpidament dient "Hot mic", micròfon obert.

Com va ser possible que passés això? El més probable és que hi hagi hagut una interferència de ràdio al senyal VHF o UHF de l'Estació Espacial Internacional, i el taxista, sense adonar-se'n, es va connectar a la freqüència assignada a la NASA, causant aquesta curiosa escena.