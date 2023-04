Saps com es creen les perles? El nociu procés d'extracció de perles

La tècnica més comunament utilitzada en la producció de perles, que implica la inserció d'un objecte estrany a l'ostra, pot ser estressant i causar dany físic a l'ostra. Quan s'extreu la perla, es pot fer malbé el teixit tou de l'ostra i provocar-ne la mort. | LAN JAO

Les perles són apreciades per la seva bellesa i elegància i s'han utilitzat a la joieria durant segles. Des de les perles clàssiques d'estil tradicional fins a dissenys moderns i contemporanis, les perles han estat, per segles, populars entre els dissenyadors i les persones que busquen afegir un toc de sofisticació al seu aspecte. Tot i això, pocs saben sobre l'ingrat procés de la seva creació.

Els mol·luscs, com les ostres i els musclos , produeixen una substància anomenada nacre per protegir-se de les lesions a les seves petxines. Quan un objecte estrany , com un gra de sorra, penetra a la conquilla del mol·lusc, el nacre comença a recobrir-lo en capes i, amb el temps, es converteix en una perla.

El procés de creació d'una perla pot durar uns quants anys , depenent de la mida i la qualitat de la perla. A més, el color i la forma de la perla poden variar segons el tipus de mol·lusc que la produeixi. No obstant això, el procés a què es veuen sotmeses les ostres en el procés d'extracció de les perles és summament perjudicial i perjudicial per a elles.

La tècnica més comunament utilitzada en la producció de perles, que implica la inserció d'un objecte estrany a l'ostra, pot ser estressant i causar dany físic a l'ostra . Quan s'insereix l'objecte estrany, l'ostra respon produint capes de nacre per recobrir-lo, i això pot fer setmanes o fins i tot mesos. Durant aquest temps, l'ostra pot estar sota estrès a causa del procés invasiu i de la mida creixent de l'objecte estrany al seu interior.

A més, el procés d'extracció de la perla de l'ostra també pot ser dolorós per al mol·lusc . Quan s'extreu la perla, es pot fer malbé el teixit tou de l'ostra i provocar la seva mort . Per això, moltes ostres utilitzades en la producció de perles moren durant el procés.