Un agricultor espanyol denuncia que els seus conills han esdevingut caníbals després d'instal·lar un molí de vent

Conill - Pexels

Conills caníbals? Els conills són animals totalment herbívors, i costa de creure que puguin menjar carn de cap mena, i menys dels seus congèneres. Però la realitat de vegades sorprèn, i un pagès de Valladolid ha tingut a veure com els seus adorables animals han començat a devorar-se entre ells.

Segons explica l'agricultor de Valverde de Campos (Valladolid) a 'Cuatro al día', el culpable que els seus conills s'hagin tornat caníbals és un molí de vent. Des que el van instal·lar davant de la seva granja, els animals mai no s'han tornat a comportar igual.



Des que es va instal·lar el molí de vent, fa dos anys, la producció de conills d'aquesta granja ha baixat més de la meitat.

"Hi ha molts lineals buits perquè les conilles s'estan morint de l'estrès pels ultrasons i els sons i les vibracions que genera l'aerogenerador" , afirma l'agricultor afectat a Cuatro al Dia.

Quan molts conills moren i altres estan trasbalsats pels ultrasons, els animals acaben devorant els cadàvers. Amb aquest panorama, el granger ja ha perdut més de 2 milions i mitjans dʻeuros, una situació insostenible per a una explotació ramadera dʻaquestes característiques.

“Això els genera molt estrès, genera una mortalitat elevada. A les femelles, a més, els genera infertilitat. Se'm moren les femelles que són les que produeixen i les que no, no es poden quedar prenyades… això és inviable. Estem per sota del 50% del nostre nivell productiu”, assegura el ramader a l'esmentat programa.