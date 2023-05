Un home és operat d'urgència després d'introduir-se un pot de desodorant per l'anus

Recurs, desodorant Axe - Foto de Virgil Cayasa a Unsplash

Un home adult va haver de ser portat a cirurgia d'emergència després que se li embussés un pot de desodorant que s'havia introduït pel recte. Un home no identificat de 30 anys va requerir assistència mèdica "dues hores després d'inserir un pot de desodorant al seu recte", segons un estudi publicat a Visual Journal of Emergency Surgery.

El pacient iranià estava experimentant un "dolor abdominal agut" com a resultat del seu atroç intent de buscar plaer sexual a través del que s'anomena "cos estrany" o "FB" a la comunitat mèdica.

Els coautors de l'estudi, el Dr. Seyedhossein Seyedhossieni-davarani, el Dr. Mahdi Zangi i el Dr. Mohammad Eftekhari, van escriure que, encara que aquesta és una "presentació poc comuna" a qualsevol sala d'emergències, es veuen algunes vegades situacions on " joves barons amb actituds eròtiques” s'introdueixen objectes per via rectal.

Inicialment no hi va haver símptomes associats, com nàusees, vòmits, sagnat rectal o moviments intestinals anormals, van anotar els coautors. Els signes vitals del pacient també eren normals, i no tenia antecedents mèdics o de drogues més enllà d'una "inserció anterior sense complicacions d'un cos estrany al recte".

Tot i això, segons els informes, l'home iranià tenia massa dolor per a una investigació rectal estàndard, per la qual cosa el cirurgià es va veure obligat a utilitzar raigs X per descobrir que havia viatjat al seu tracte digestiu.

Els cirurgians li van fer una incisió a l'estómac i li van treure l'antitranspirant errant. El pacient va passar un dia sota observació i es va reunir amb un psiquiatre abans de ser donat d'alta de l'hospital.