El cafe més car del món surt de l'anus d'un animal

El món del cafè s'enorgulleix de presentar una joia a la seva corona: el cafè Luwak, considerat el més car i exquisit del món. Originari de les Illes de Java i Sumatra a Indonèsia, aquest cafè únic ha guanyat reconeixement internacional gràcies al seu procés de producció inusual i el seu sabor distintiu .

El cafè Luwak, també conegut com a Kopi Luwak, té les seves arrels a l'època colonial holandesa. Durant aquest període, els colons holandesos van prohibir als treballadors nadius recol·lectar i consumir els grans de cafè. No obstant això, els nadius van descobrir un tresor ocult a la femta d'un petit mamífer anomenat luwak. Aquests lèmurs asiàtics s'alimentaven dels fruits del cafè i excretaven els grans sense pair. Els recol·lectors van observar que els grans passaven per un procés de fermentació natural i adquirien un sabor únic.

El procés d'elaboració del cafè Luwak és el que el distingeix de qualsevol altra varietat de cafè al món. Els luwaks, uns mamífers petits d'aspecte similar als gats, s'alimenten dels fruits del cafè en estat silvestre. Després que els luwaks consumeixen els fruits, els grans passen per una sèrie de canvis bioquímics mentre es troben al sistema digestiu. Els enzims presents al tracte gastrointestinal d'aquests animals descomponen les proteïnes i redueixen l'acidesa dels grans de cafè. Posteriorment, els luwaks excreten els grans, que són recollits de la femta acuradament.

La recol·lecció dels grans de cafè Luwak de la femta dels luwaks és una tasca meticulosa. Els recol·lectors han de trobar els excrements a les àrees on aquests animals habiten i, a continuació, realitzar una neteja exhaustiva dels grans per eliminar qualsevol residu no desitjat. Després d'aquest procés, els grans es torren i es molen com qualsevol altre cafè per preparar-lo i degustar-lo.

Però què fa que el cafè Luwak sigui tan especial? El seu sabor distintiu és el que l'eleva a la categoria d'una experiència sensorial única . Els grans processats al sistema digestiu del luwak adquireixen notes terroses i suavitzen el seu sabor. L'acidesa es redueix, mentre que el cos i la suavitat al paladar es tornen excel·lents. A més, es poden trobar sabors complexos de xocolata, caramel i fruites madures a cada glop. Cada tassa de cafè Luwak és una experiència refinada i exclusiva per als amants del cafè més exigents.

Tot i el seu prestigi, el cafè Luwak ha estat objecte de controvèrsia a causa de les pràctiques inhumanes en la producció massiva. En alguns llocs, els luwaks són mantinguts en captivitat i alimentats exclusivament amb fruits de cafè en condicions precàries. No obstant això, també hi ha productors ètics i sostenibles que s'enfoquen en el benestar animal i en recol·lectar els grans de cafè Luwak de manera responsable, respectant l'hàbitat natural dels luwaks.

L'exclusivitat del cafè Luwak es reflecteix en el preu. L'escassetat dels grans i el procés laboriós de recol·lecció i processament contribueixen al seu alt cost. Al mercat, el cafè Luwak pot arribar a costar centenars de dòlars per quilo, convertint-lo en un autèntic luxe reservat per a aquells disposats a invertir en una experiència de cafè única.

En conclusió, el cafè Luwak és una joia al món del cafè. El procés de producció inusual i el sabor distintiu el converteixen en un elixir exquisit i exclusiu per als amants d'aquesta popular beguda. Tot i això, és fonamental assegurar-se que el cafè Luwak s'obtingui de fonts sostenibles i ètiques. Gaudir d'una tassa de cafè Luwak és delectar-se amb una experiència sensorial única, però també és una oportunitat per donar suport als productors compromesos amb el benestar animal i la preservació del medi ambient.