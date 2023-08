Una vaca que va créixer envoltada de cadells es comença a comportar com un gos

Fotografia d'una vaca

T'imagines llançar-la pilota a una vaca i que te la porti? Doncs aquest és el cas de Haru , una vaca que des de petita s'ha criat amb fins a 20 gossos adoptats . La seva capacitat d'adaptació l'ha fet comportar-se com un gos i estimar els seus amos amb bogeria.

Haru és un cas excepcional, salta obstacles, juga amb la pilota, cuida els gossos, fins al punt que la resta de canins es penses que és un “gos excepcionalment gran” . Haru ha desenvolupat una personalitat canina espectacular, llepa els seus amos i juga amb ells.

La parella encarregada de la cura, va decidir fer-li un regal i adoptar un germanet Mochi. Haru , va començar a cuidar Mochi, no com una vaca, sinó com un gos, sempre lleial i curós.

