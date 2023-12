Un bacteri carnívor devora el cul d'una dona

Una dona d'esquena - UNSPLASH - RECURS

Una mare de dos fills d'Escòcia se sent “afortunada de ser viva” després que una rara malaltia carnívora la deixés amb una ferida al darrere de 20 centímetres de profunditat.

"Sembla un préssec al qual algú li ha donat una gran mossegada a un costat", lamenta Tracy de Jongh Eglin, de 59 anys, en declaracions a SWNS.

L'exgerent d'esdeveniments, que ara viu als Països Baixos, va dir que va començar a mostrar símptomes semblants als de la grip i va ser portada d'urgència a l'hospital cinc dies després de patir un xoc sèptic i col·lapsar.

Els metges van identificar una gran massa negra a la seva natja esquerra li van diagnosticar fascitis necrotitzant, una infecció bacteriana potencialment mortal.

Va passar nou dies en coma i es va sotmetre a tres cirurgies per extirpar el teixit i el múscul infectats. Segons els informes, a la família li van dir que només tenia un 10% de possibilitats de sobreviure. Miraculosament, va tirar endavant.

"Ha estat molt traumàtic i ha canviat la meva vida per sempre", afirma Eglin. "Vaig perdre més de 30 quilograms i vaig haver d'aprendre a caminar de nou. Fins i tot ara, encara no em puc asseure i he de portar un coixí especial allà on vagi", lamenta.

El marit d'Eglin, Aldrik, de 65 anys, es va començar a preocupar quan la seva dona va començar a suar profusament i tenia dificultats per caminar.

La van portar a l'Hospital Gelderland Valley als Països Baixos, on li van diagnosticar fascitis necrotitzant, una infecció que destrueix els teixits tous.

"El meu marit va haver de conduir darrere de l'ambulància, sense saber si jo sortiria amb vida", va descriure Eglin. La causa de la infecció no és clara, encara que els metges suposadament van informar Eglin que podria haver estat per una cosa tan simple com un pèl enquistat.

"A la meva família li van dir que es preparés per al pitjor; no creien que jo ho aconseguiria", recorda Eglin. "Vaig passar nou dies en coma i, quan finalment vaig recuperar el coneixement, estava increïblement desorientada i seguia al·lucinant", exposa l'afectada.

Eglin estava convençuda que era una noia de 17 anys que s'allotjava en un hotel de cinc estrelles, i fins i tot es va oblidar de parlar holandès.

"Em vaig despertar amb un catèter, un estoma i una ferida de 20 centímetres de profunditat; les infermeres trigaven dues hores cada dia a canviar-me els embenats i netejar-me les ferides", afegeix.

Li van treure el catèter després de vuit mesos, però, segons explica, necessitarà una bossa de colostomia -per defecar- per la resta de la vida.

Eglin recomana que les persones busquin atenció mèdica si un cas greu de grip sembla convertir-se en una altra cosa. "Sense la rapidesa de pensament del meu marit i la rapidesa dels metges i del servei d'ambulància, no hi seria", emfatitza.