Un detectiu privat revela quins són els senyals clau d'infidelitat en una relació

L'època de desembre, coneguda per ser propícia per a les ruptures, destaca com un període en què aquests senyals es podrien tornar més evidents. EP

En el complex món de les relacions, descobrir la infidelitat de la teva parella mai no és senzill, però un detectiu privat ha donat llum sobre alguns senyals comuns que podrien indicar que alguna cosa va malament.

Aaron Bond, d'una agència de detectius al Regne Unit, ha compartit quatre signes reveladors que, segons ell, són indicatius que la parella podria ser infidel. Des de comportaments "inusuals" fins a senyals més evidents, com l'ocultació del telèfon i l'evitació de plans futurs, Bond, amb experiència a seguir parelles infidels, ha identificat aquests senyals com a indicadors comuns. Atès que el desembre és conegut com un període propens a les ruptures, Bond sosté que hi ha certs signes notables d'un possible engany, com evitar fer plans a llarg termini i canvis a la libido.

El primer senyal destacat per Bond és el secretisme amb el telèfon. Canvis a les contrasenyes, portar el telèfon a tot arreu i posar-se a la defensiva sobre això poden ser indicis d'infidelitat. També assenyala que la manera com es col·loca el telèfon quan no està en ús pot revelar molt, ja que posar la pantalla cap avall podria indicar que sestà ocultant alguna cosa.

Bond adverteix que els infidels sovint són evasius sobre els detalls del seu dia, ja que temen ser descoberts mentint. La dificultat per recordar les mentides també pot ser una manera com els infidels són descoberts.

Un canvi sobtat a la vida sexual és un altre senyal que Bond destaca. Ja sigui un augment o disminució a la freqüència, els canvis inusuals poden indicar comportament enganyós. Argumenta que els infidels poden tenir menys sexe a casa a causa de la culpa, però també poden augmentar l'activitat sexual en un intent d'amagar la infidelitat. Introduir noves pràctiques a la vida sexual també pot ser un senyal revelador.

Finalment, Bond assenyala que els infidels tendeixen a "buscar defectes" en el comportament de la seva parella per justificar-ne la infidelitat. Petits problemes, com no fer tasques domèstiques, es magnifiquen per desviar l'atenció de la seva pròpia conducta.

Aquests senyals, segons el detectiu, són elements importants que cal considerar, però subratlla la importància d'abordar les preocupacions amb empatia i comunicació abans de treure conclusions precipitades en una relació.