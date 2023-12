El 65% dels homes estan d'acord que si una dona s'identifica així en una cita, és una "xarxa flag"

Aquesta percepció destaca la importància dels senyals i les percepcions en les primeres etapes d'una relació.

Al món de les cites, identificar senyals d'alerta pot ser crucial per determinar la viabilitat i la salut d'una relació. Fox News va recopilar diverses opinions de persones als Estats Units sobre el que consideren indicis de possibles problemes a les primeres etapes d'una relació.

1. Males Olors i Proximitat Excessiva:

Alguns entrevistats van destacar la importància dels sentits a les cites. Cassie, d'Arizona, va esmentar que ser excessivament afectuós amb altres persones podria ser un senyal d'alerta, mentre que Jacqueline va emfatitzar la importància de l'olor. Estar atents a la higiene personal i el respecte a l'espai físic és crucial.

2. Converses sobre relacions passades:

Diversos entrevistats van coincidir que parlar sobre relacions anteriors pot ser un senyal d'alerta. Lindsey adverteix que esmentar altres cites o exparelles pot ser indicatiu de manca de compromís o superposició d'interessos romàntics.

3. Desconfiança en les Cites a Línia:

Gary va aconsellar precaució en conèixer algú a través d'internet. La discrepància entre la imatge en línia i la realitat pot ser una font potencial de decepció i de conflictes.

4. Postura Política com a Indicador:

Segons una enquesta, les postures polítiques també van emergir com a possibles senyals d'alerta. Per a gairebé dos terços dels homes enquestats, que la parella s'identifiqui com a comunista va ser un senyal preocupant. En canvi, per a més del 75% de les dones, identificar-se com a republicà MAGA va encapçalar la llista d'alertes.

La detecció primerenca d'aquests senyals pot ajudar a establir expectatives clares i promoure una comunicació oberta en les relacions. Estar atents a aquestes claus pot ser beneficiós per construir relacions sòlides i saludables des del començament.