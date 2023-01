L'Escala reparteix íntegrament el primer premi d''El Niño'|@EP

L'administració 1 de L'Escala (Girona), 'L'Anxova Millonària', ha repartit íntegrament el primer premi del Sorteig Extraordinari d''El Niño', que ha esquitxat també Figueres (Girona), en un sorteig on Catalunya també ha pessigat part del segon premi a nou localitats.

El primer premi, dotat amb 200.000 euros per desè i dos milions per sèrie, ha repartit a aquesta administració de la comarca de l'Alt Empordà 40 sèries de les 50 que tenia a la venda, per a un total de 80 milions d'euros.

L'administració ha assenyalat que de les 40 sèries que ha venut del número premiat, una quarta part ha anat a un supermercat de Figueres (Girona) i la resta s'ha venut per finestreta: “No tenim paraules i estem desbordats per tot allò que ens està passant”, ha dit el responsable de l'administració, Fèlix Pons.

Pons ha animat els guanyadors a "gaudir i aprofitar el premi", i ha recordat que, tot i repartir altres premis, no ho havia fet mai d'aquesta magnitud. Ha explicat que s'ha venut per finestreta a veïns del poble i també a turistes de pas, i ha demanat que ajudi i faci gaudir els premiats.

Des de la seva creació el 1986, l'administració ha repartit premis com La Quiniela, la BonoLoto, la Loteria Primitiva, l'Euromilió i la Loteria Nacional. El 2014 va repartir gairebé 14,5 milions d'euros en premis, entre ells el més gran de la història a les comarques de Girona, amb 12,3 milions a la Grossa de la Primitiva.

SALPICA A FIGUERES

El premi repartit a l'Escala també ha esquitxat Figueres, i l'alegria s'ha desbordat a les portes de l'establiment Forn de Pa Alimentació Alexis, que ha venut una quarta part dels dècims premiats.

L'alcaldessa de Figueres, Àngels Lladó, s'ha desplaçat a l'establiment i ha mostrat la seva alegria en una piulada recollida per Europa Press perquè 'El Niño' hagi tocat al barri del Culubret: "Molt emocionada que els Reis deixin als barris de Figueres un bon pessic de somnis”.

SEGON PREMI

El segon premi d''El Niño', el número 72.289, s'ha venut en part a les localitats catalanes d'Horta de Sant Joan, Vandellòs i l'Hospitalet, Bellvei, Reus (Tarragona), L'Hospitalet de Llobregat , quatre administracions de Barcelona, Sant Andreu de la Barca, Cornellà (Barcelona) i Alcarràs (Lleida).

L'administració 9.540 de Barcelona, ubicada al carrer Llull, ha repartit el número a través de la màquina, de manera que no se sap qui ha estat l'afortunat, tot i que Javi Triguero, un dels treballadors, ha assegurat en declaracions a Europa Press que senten "molta alegria per a qui li hagi tocat".

El número també s'ha repartit a l'administració 11 de Cornellà de Llobregat (Barcelona), que ha venut un dècim a través de la màquina i que el 4 de gener ja va vendre un premi de 800.000 euros de la Bonoloto, per la qual cosa Alberto, el responsable de l'administració, ha augurat que el seu establiment "està agafant la línia de la sort".

El tercer premi del Sorteig Extraordinari d''El Niño', que ha recaigut al número 18.918, ha esquivat Catalunya i s'ha venut a Guillena (Sevilla), Alzira (València) i Lugo.

FACTURACIÓ DEL SORTEIG

El Sorteig Extraordinari d''El Niño' ha facturat en la seva edició del 2023 un total de 793.250.360 euros, amb un increment del 6,89% segons dades provisionals. A Catalunya, la venda ha estat de 89.916.400 euros, fet que suposa un augment del 4,15%, i una despesa d'11,58 euros per habitant: a Barcelona se n'han venut 64.271.140 euros, a Girona 7.956.620 euros, a Lleida 9.299.900 euros ia Tarragona 8.388.740 euros.