Els fons Next Generation EU no estan complint les expectatives

Bandera de la Unió Europea / Europa Press

El Consell Europeu va aprovar el 21 de juny de 2020 la creació del programa Next Generation EU (NGEU) , que representava l' instrument d'estímul econòmic més gran mai finançat per la Unió Europea. Era la primera vegada que la UE s'endeutava per finançar un fons d'ajuda, en aquest cas destinat a donar resposta als efectes negatius de la crisi generada pel Covid-19.

La inversió total aprovada del programa Next Generation va ser de 750.000 milions d?euros. D'aquests, a Espanya se li van concedir 140.000 milions d'euros entre el 2021 i el 2026, xifra que representava més de l'11% del PIB. D'aquests 140.000 milions, 72.000 milions d'euros es concedirien en forma de transferències per a ajudes directes no reemborsables i la resta fins arribar als 140.000 milions, en forma de préstecs.

Segons va manifestar la Unió Europea el 2020, Next Generation EU tenia com a objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les pitjors crisis socials i econòmiques de la història i contribuir a reparar els danys causats per la pandèmia. Aquests fons s'haurien de destinar a construir una Europa més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. La recuperació havia de basar-se en tres grans pilars, la transició digital, la transició ecològica i la formació de treballadors i estudiants per adaptar-se a les noves demandes.

Després de l'excel·lent notícia que la UE havia respost de forma ràpida i unitària, si bé amb algunes discrepàncies per part d'alguns països, els anomenats “frugals” van començar a sorgir una sèrie de dubtes sobre l'assignació real i la gestió d'aquests fons. Algunes de les qüestions que se suscitaven tenien a veure amb com arribarien aquests fons de manera real a les empreses i, especialment, a les pimes. Una altra qüestió que es va plantejar tenia a veure amb la capacitat de gestió de les administracions per assignar uns recursos molt superiors als que estaven acostumats a gestionar i, a més a més, en un curt espai de temps. En el cas d'Espanya, també es qüestionava com es repartirien la totalitat dels fons entre les diferents autonomies, i també quin seria el paper del sector públic en el repartiment dels fons. Per ordenar el repartiment de gran part dels 140.000 milions assignats es van crear els PERTE (plans estratègics per a la recuperació i la transformació econòmica). Fins ara s'han aprovat 11 PERTE, encara que en la majoria no s'han materialitzat les convocatòries.

Amb allò exposat fins ara, podem reflexionar i donar respostes a alguns dels aspectes més controvertits.

Com a primer apunt, les patronals s'han fet ressò que els fons Next Generation EU no estan arribant a les pimes. Pimec constatava el mes de febrer passat que només el 3% de les convocatòries d'aquest any dels fons Next Generation EU anaven dirigides exclusivament a petites i mitjanes empreses, amb una dotació de 700 milions d'euros, dels quals una gran part, 500 milions d'euros, corresponien al “kit digital”. Així mateix, Antonio Garamendi , president de la CEOE, posava en relleu el mateix problema el mes de maig passat; els fons no estaven arribant a les pimes.

Un dels grans temors constatats, des del principi, va ser que les exigents condicions de la UE i la complexitat burocràtica podien tenir un efecte desincentivador en el moment en què les pimes poguessin accedir a aquests ajuts, tret que ho facin com a subcontractistes de les grans empreses. Moltes micro, petites i mitjanes empreses tenien la sensació que aquestes mesures estaven més pensades per a les grans empreses, ja que la majoria de pimes no tenen capacitat per cofinançar projectes i tampoc estan preparades per complir amb l'enorme burocràcia que representa la justificació de aquests.

La mateixa Unió Europea va reconèixer que els NGEU no tindrien l'èxit esperat a Espanya si no s'aconseguia que arribessin a les pimes, però la realitat indica que només una part ínfima estan arribant a les pimes. Cal no oblidar que les pimes són el motor principal de la nostra economia, representen més del 98% del nombre total d'empreses, aportant el 62,2% del PIB i el 72,4% de l'ocupació. Són, doncs, un element clau per garantir els llocs de treball i la competitivitat de l'economia del país.

Com a segon apunt; amplis sectors, com el sector industrial en conjunt, han reclamat des de l'inici que els fons europeus arribin a les empreses de forma ràpida, alhora que es faciliti l'accés als mateixos de les micro i petites empreses , les quals presenten majors dificultats a l'hora d'articular projectes necessaris per accedir-hi. A les pimes, amb menys capacitat legal i burocràtica que les grans empreses, moltes vegades els és molt difícil complir els curts terminis que l'administració imposa a les convocatòries. I és que els fons europeus podrien ser una gran oportunitat per incrementar la mida mitjana de les pimes espanyoles , dotant-les de més competitivitat, cosa que tindria un clar efecte positiu sobre el PIB.

El retard amb què es redacten les convocatòries i s'assignen els fons ha estat una altra de les crítiques freqüents del sistema plantejat. Espanya va rebre 19.000 milions d'euros el 2021 , dels quals es van aplicar només 11.000 milions , és a dir, hi va haver un desfasament de 8.000 milions o, dit altrament, van quedar sense assignar-se el 42% dels recursos rebuts.

Segons algunes estimacions de les patronals, el govern espanyol amb prou feines ha mobilitzat 4.000 milions dels 33.000 milions que tenia assignats per als PERTE , un 13% del total. Aquest fet constitueix una de les crítiques més importants: les demores i la manca de transparència en lexecució dels PERTE. La manca d'agilitat, la manca de temps per preparar les sol·licituds i la complexitat burocràtica fan que el percentatge de fons europeus que han rebut les empreses sigui molt baix. Segons la CEOE només 1 de cada 4 euros han arribat realment a les empreses.

Pel que fa a Catalunya, segons les darreres dades disponibles, els fons assignats des de l'últim trimestre del 2021 han estat de 2.194 milions d'euros, dels quals se n'han licitat 510 milions (el 23%) i adjudicat només 199 milions . dir el 9% dels recursos assignats. Una constatació més que els fons europeus triguen a arribar a leconomia real. El govern central transfereix els fons que arriben de la UE a les autonomies i els correspon redactar les convocatòries i culminar el procés. Pel camí es creen distorsions. La complexitat burocràtica i el marc normatiu exigent que l'Estat requereix perquè els fons públics arribin a les empreses, sumat a l' enorme volum de projectes a gestionar, fan que molts dels fons no s'assignin amb la rapidesa necessària. Algunes comunitats, com la catalana, es queixen de l' escassa capacitat de decisió que tenen a les convocatòries, així com a l'hora d' escollir els projectes més adequats a les veritables necessitats del territori, per la qual cosa acaben actuant de mers gestors dels fons . La lentitud a assignar els fons fa témer que una part d'aquests no s'arribi a distribuir en els terminis previstos per la UE i, per tant, s'hagin de tornar sense aplicar.

És interessant aportar a aquestes reflexions la visió del Banc d'Espanya, que estima que els fons europeus contribuiran un 1,4% al PIB espanyol el 2022, però aquest percentatge es reduirà sensiblement si els ajuts s'endarrereixen i no arriben en els temps previstos . El Banc d'Espanya posa de manifest l'efecte tractor dels ajuts públics, ja que calcula que un increment de l'1% a la inversió pública comportarà un increment similar a la inversió privada a curt termini. Tot i així, el Banc d'Espanya qüestiona l'eficàcia dels fons Next Generation EU per atraure inversió privada a curt i mitjà termini (l'objectiu del Govern és que es dupliqui la suma de les ajudes atorgades). Segons el Banc d'Espanya, aquest objectiu només s'aconseguirà si els diners s'orienten a les infraestructures, les comunicacions o el foment de la R+D+I. Segons aquesta institució, accions com el pla de rehabilitació d‟habitatges, dotat amb una partida de 6.500 milions d‟euros, no estimulen l‟activitat privada.

Una altra qüestió que genera controvèrsia és el paper del sector públic en el repartiment dels fons europeus. Si es prioritza el sector públic en aquest repartiment, es pot perdre l'efecte palanquejament multiplicador que suposaria aplicar-los al cofinançament d'inversió privada. Segons l'Institut d'Estudis Econòmics , un euro de fons públics dedicat a cofinançar inversió privada pot tenir un efecte multiplicador a llarg termini de fins a 4 vegades l'import inicial.

En un altre ordre de coses, seria important que es tingués en compte com a condició imprescindible a les convocatòries per accedir als fons, que les empreses moroses no poguessin ser beneficiàries dels fons europeus. Tal com posa de manifest la Plataforma Multisectorial contra la Morositat , l'elevada morositat de les administracions públiques i de les grans empreses genera un risc financer elevat per a les pimes, aspecte que es veurà agreujat amb la finalització de les mancances dels crèdits ICO.

Un altre assumpte d'interès en què avançar, en què podrien incidir positivament els fons Next Generation EU, és el de la igualtat de gènere , per exemple, tenint en compte a les convocatòries aspectes que exigissin el compliment de la normativa d'igualtat de gènere en l'àmbit laboral . De moment sembla que les convocatòries publicades majoritàriament no tenen en compte aquests aspectes.

En resum, d'acord amb el mandat de la Unió Europea, calia garantir que els fons Next Generation EU s'apliquessin en activitats productives orientades a crear avantatges competitius, creixement econòmic sostenible i ocupació de qualitat. Els projectes finançats per aquests fons haurien de tenir una naturalesa transformadora per adaptar l‟economia al nou paradigma. Espanya hauria d'aprofitar aquesta oportunitat única per finançar projectes estratègics que transformin les cadenes de valor del teixit productiu, que modernitzin l'economia i millorin la competitivitat.

A més, no podem oblidar que aquests fons es finançaran amb deute públic europeu , del qual correspondrà a Espanya una part proporcional en funció del pes del seu PIB, que és del 8,3%. En un país tan endeutat com Espanya, on el deute públic representa el 117% del seu PIB, és essencial utilitzar aquests recursos per fer les reformes estructurals necessàries que millorin la productivitat i la competitivitat de la seva economia, fent que arribin a tot el teixit empresarial, incloses les pimes. No hi ha temps per perdre. No es pot permetre que la burocràcia, la lentitud i les ineficiències de l'administració arruïnin aquesta gran oportunitat.