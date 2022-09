“Les rebaixes fiscals de tardor” i les cues de la fam

Davant la polseguera que està aixecant la guerra fiscal entre comunitats autònomes, per veure qui és més complaent a l'hora de “perdonar” l'impost als seus senyorets, als rics, he volgut posar el dit a la nafra amb el titular per trucar la atenció dels lectors evidenciant un contrast obscè. Però abans anem a l'objectiu, a les dades concretes:

L'impost sobre el patrimoni és un impost directe i personal que s'aplica sobre el valor de la propietat o actiu que excedeix de 700.000 € . Això afecta més de 200.000 contribuents a tot Espanya que aporten 1.355 milions € , íntegrament a les arques de les CC.AA.

Aquest mes de setembre, les Comunitats Autònomes -d'ara endavant CC.AA- de Madrid i Andalusia, governades pel PP, han anunciat que renuncien a aquest impost. En el cas de Madrid, aquest regal impositiu afectarà 16.670 rics que deixaran de pagar una mica més de 700 milions d'euros. En el cas d' Andalusia, afectava 20.661 senyorets , que en endavant deixaran de pagar 120 milions a la Hisenda andalusa.

Madrid i Andalusia són casualment les comunitats on hi ha menor inversió en sanitat i educació públiques per habitant. Andalusia va invertir 1.398 euros de mitjana el 2020 i Madrid 1.491 euros, per sota de la mitjana nacional de 1.638 euros.

Madrid i Andalusia també figuren a la cua en la despesa pública per alumne en ensenyament no universitari el 2019 . Madrid inverteix 5.148 euros i Andalusia és la penúltima en inversió amb 5.442 euros. La mitjana a Espanya va ser de 6.230 euros.

Les CC. AA també generen ingressos per una part de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) que grava els nostres ingressos per la feina.

En cas de cobrar un sou brut de 28.000€/any = 1.500.00€/nets/mes; les CC.AA ens retenen 4.500 €/any de l'IRPF de mitjana a Espanya. Els tipus de retenció oscil·len entre el 18% d'Extremadura i el 21% de Catalunya.

A Madrid, un treballador que cobri un salari de 30.000 €/any (1.600 €/mes), la seva CC.AA li reté 4.829 €/any = 350 €/mes.

El 2021 a Espanya, 8 de cada 10 contribuents (el 78%) guanyaven menys de 30.000 euros bruts/any. És a dir, a la immensa majoria de la població que cobra un sou de supervivència, se li treu un 20% dels ingressos; mentre que, als 200.000 rics, el 0'4% de la població, se'ls vol regalar 1.400 milions d'euros.

Seguim amb les dades. La inflació mitjana a Espanya, durant el que portem de l'any 2022, és a l'11%. Els aliments i productes de primera necessitat han pujat una mitjana del 15%. Els sous no han estat actualitzats més enllà del 3% en el millor dels casos. És a dir, la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors per compte d'altri pateix una baixada del -12%.

Última dada. El deute extern. El deute públic d'Espanya el juliol del 2002 era de 1.486.978 milions. Això correspon a 31.105 € per càpita, i suposa el 116,83% del PIB espanyol; del que produïm en un any.

El deute espanyol en mans del BCE ja supera el 50% del PIB = 860.705 milions , un 84% més que abans de la pandèmia, i el deute segueix creixent, perquè genera interessos i perquè seguim gastant més del que produïm. Estem hipotecats fins als ulls. Pagar aquest deute i els seus interessos ja és gairebé impossible.

Però heus aquí que, en una ostentació de prestidigitació i cinisme monumental; Pedro Sánchez s'ha buscat un enemic extern a qui penjar-li el marró, a qui culpar. Pel present i pel passat. La consigna gregària és: “La culpa és de Putín”.

Un breu repàs de les dates que cito en aquest article, prèvies a la guerra d'Ucraïna, demostra la seva fal·làcia.

I el seu remei miraculós, no podia ser més irresponsable i temerari: Doblar el pressupost militar per a despeses de Defensa, que segons les dades de l'informe OTAN el 2021 va ser de 12.208 milions € (1'03 del PIB), per passar al 2% del PIB, és a dir, 204.400 mil milions €/any = 500 € per persona/any que ens correspon pagar entre tots, a escot.

Al mateix temps que proposa als sindicats “ un pacte de rendes ” per a la contenció dels salaris, és a dir perquè pactem als convenis que ens conformem amb perdre voluntàriament el 12% del nostre poder adquisitiu.

La seva visió política és tan a curt termini com la dels governs anteriors del PP. Amb el seu exemple ens vénen a dir: A l'últim any del mandat governamental, toca política d'extensió de la despesa pública com a part de la campanya electoral; i el que vingui darrere que arree.

Mentrestant es reprodueixen les cues de la fam , cues indignitat que haurien de posar vermell tant als governs autonòmics i central, com al conjunt dels espanyols. Pamplona o Almeria. Entre Càritas i Creu Roja preveuen que atendran 400.000 persones més al llarg del 2022; força més que abans de la pandèmia; mentre ens adverteixen d'una tardor negra.

Així el sistema econòmic va col·lapsant a passos de gegant, sense que ningú posi solució. Ben al contrari, les seves ocurrències consisteixen a abaixar els impostos als rics perquè puguin ser més rics, a costa que els pobres siguem encara més pobres.

I aquest resum per a Espanya, es reprodueix a nivell continental. Els EUA estan revitalitzant la seva economia a costa d'impulsar guerres per vendre armes, petroli i gas a la Unió Europea. Així, els EUA refloten de la seva crisi a costa d'enfonsar els països de la UE.

No podem continuar per aquest camí. Urgeix un canvi radical de rumb abans d'arribar a la col·lisió amb l'iceberg.

Aquest món no pot continuar regit per l'1% de la seva població, dels depredadors oligopolistes. Necessitem que prenguin la paraula el 99% de la majoria social a què pertanyem la classe treballadora, en sentit ampli; és a dir, la de tots aquells que necessiten treballar cada dia per poder subsistir.

Espanya necessita una esquerra valenta, radicalment democràtica, amb sentit d'Estat, que passi pàgina dels oportunistes que plantegen solucions basades en l'aventurerisme personal.

Urgeix educar la població perquè sigui exigent amb el vot. Perquè es llegeixin els programes abans de votar i exigeixi el compliment contractual basat en el rendiment de comptes.

Un partit que plantegi una profunda reforma fiscal justa, equitativa i realment progressiva, fonamentada en els impostos directes i sense privilegis territorials. Reduint l'IVA a autònoms i petites empreses. Lluitant eficaçment contra el frau fiscal i la corrupció sistèmica que ens envolta. Fiscalitat Pública que s'ha de regir pel principi d'IGUALTAT, i això només serà possible des de la cooperació interterritorial, eliminant els privilegis del Contingent Basc i el Concert Navarro, que estan provocant un efecte crida.

Necessitem una força política que se centri a donar resposta als problemes immediats que té per resoldre la societat espanyola: L'ocupació; l'atur juvenil; la pobresa; control sobre la inflació i l'alça dels preus. accés a l'habitatge; les portes giratòries, és a dir la connivència política amb les empreses del mercat oligopolista de l'energia, que està enriquint uns quants i empobrint la majoria social; la dignificació de la sanitat pública, acabant amb les retallades pressupostàries i les llistes espera. La millora en lEducació de qualitat, que és la millor inversió de futur per al nostre país.

Una força política que lluiti per la pau al món, plantejant resoludament l'eliminació dels blocs militars que només serveixen per justificar guerres per a la desestabilització econòmica d'uns països en benefici d'altres.

Una força política internacionalista i cooperativa, que base la seva actuació a la solidaritat, el progrés i la pau entre tots els països del món.

I això només ho podrà fer una força política que en tingui una concepció unitària d'un Estat Integral , on la cooperació i la solidaritat interterritorial figurin amb competències clarament delimitades i blindades.

Per això cal racionalitzar el sistema autonòmic, recuperant per a l'Estat Central competències clau, com ara la Sanitat; l'educació; la Fiscalitat i la Seguretat Pública, que ja han demostrat sobradament en aquests darrers 40 anys que descentralitzades són altament ineficaços.

Només des de l'hegemonia de l'esquerra social podrem impulsar grans transformacions econòmiques que serveixin per millorar la qualitat de vida i la dignitat de gènere humà.

El futur no és irremeiable, està per escriure , i dependrà de com entre tots nosaltres vulguem enfocar-ho: Des de la passivitat dels nostres sofàs, o des de la lluita activa per millorar el nostre futur i el dels nostres fills. És un problema dACTITUD.

Comprometem-nos ; organitzem-nos; mobilitzem el carrer ; fem que madurin les condicions objectives i socials que facin possible un canvi efectiu del poder, a favor de la majoria social i econòmica, a favor de la classe treballadora.