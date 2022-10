Sense por i amb respecte

De tant en tant, apareix en una societat el miratge de la revolució. Aleshores molts la veuen com un talismà totpoderós que justifica qualsevol acció que consisteixi a regirar tot el que hi ha hagut i per haver-hi. El temps no triga a portar el desengany més rotund. Però sovint i quan esclata, un mal irreversible ja està fet: la pèrdua de vides humanes (tan devaluades que no valen res) o unes ferides que s'arrosseguen tota la vida en forma de mutilacions físiques i psíquiques (no es consideren mai prou ). I, per descomptat, es deixa de fer allò que es podria fer en la millor direcció del progrés.

Ben diferent de donar curs a la revolució és disposar d' un esperit revolucionari que es basi en el compromís per la reforma permanent . La voluntat d'innovar per a la millora de les condicions de tots és torpedinada pels que volen mantenir a ultrança el que ja s'ha establert (de vegades, la revolució triomfant) o els que s'entesten a consolidar unes tradicions i inèrcies ia evitar que de cap manera es qüestionin .

Tot i això, hi ha una tradició reformista afanyada a revisar tot el que sigui possible millorar, per superar el marasme social i l'engarrotament acumulats. Per aproximar-se potser cal saber i cal imaginar. Cal, doncs, desenvolupar la capacitat d'aprendre, d'escoltar, de raonar. Però també valor per enfrontar-se al domini d'un entorn castrador, censor i agressiu, i fer-ho amb intel·ligència problemàtica.

Ens preparem per fer-ho, o bé escollim mimetitzar l'adversari de torn? Hi ha qui imita dient i fent el mateix que altres, i hi ha qui imita dient i fent exactament el mateix, però al revés i amb bel·ligerància .

Des de fa uns quaranta anys, la psicologia presenta el concepte error fonamental d'atribució (o biaix de correspondència) per descriure una manera de permetre ser injust amb els altres. És el costum de negar-se a contemplar el context dels actes aliens i jutjar de la pitjor manera possible, i de manera inconsistent, a qui ens incomodi, per la raó que sigui. Aquests mecanismes viciosos es poden propagar de manera artera. Així s'arriba a la difusió d'idees infeccioses. D'elles en parla Gad Saad al seu llibre La mente parasitaria (Deusto).

Saad és un matemàtic libanès que s'ha especialitzat en la psicologia del comportament del consumidor. És professor al Canadà, país que li ha concedit la nacionalitat. De manera encertada, ell associa veritat i llibertat. En reconèixer que hi ha una guerra contra la veritat, assenyala que la derrota condemnaria la llibertat.

Davant d'aquest panorama d'aguait i de possibles pèrdues, cal perdre la por de la realitat. Donant exemple, cal fomentar entre els joves el sentit de responsabilitat i de seny, i encoratjar un pensament alliberat de l'obligació de seguir el corrent i de quedar bé amb els qui manen , però en la idea que la llibertat d'expressió no significa la llibertat de fustigar els altres.

Cal educar per no caure presos d'idees patògenes que fantasiegen contra la raó; hi ha moviments reaccionaris que acusen de racista la ciència i revoquen el mètode científic; si fos per ells, correríem de tornada a la caverna.

Tota la nostra activitat intel·lectual hauria d'estar impregnada de la consciència de les nostres possibilitats i del perill que ens amenaça; amb il·lusió i sense paranoia. Gad Saad ha introduït el concepte de síndrome parasitaria de l'estruç , diu que consisteix en formes de pensament desordenat que porten a rebutjar veritats i realitats fonamentals tan evidents com la força de la gravetat. I que es transmet a través d'un aire de superioritat moral altiva.

L'assumpte és anar perdent pors i sempre acompanyats pel respecte a la realitat, per canviar-la millor.