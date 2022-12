La selecció Espanyola de Futbol, la que “atrau” 10 milions de persones

Partit d'Espanya contra el Japó al Mundial @ep

És significatiu com aquest dijous gairebé 10.000.000 de persones van estar enganxades a la pantalla del televisor per veure el partit de futbol que va jugar la selecció espanyola contra el Japó al Mundial . La quota de pantalla a TVE va ser d'un 56,6%, i un pic màxim d'audiència en què va ser vist per 15.501.000 espectadors. És a dir, el 33,9% de la població, que es diu molt aviat, van estar atents durant un instant al matx que, si al principi semblava que estava tot controlat, amb un adversari gairebé adormit al qual van marcar un gol a la primera part . A la segona, els jugadors japonesos, com si s'haguessin pres un bon xut de sake, van sortir al terreny de joc que semblaven trotacamins, disposats a capgirar el partit. I ho van aconseguir davant la sorpresa de tots els aficionats espanyols que estaven a l'estadi i els milions que ho feien des de casa, bars o altres llocs on s'havien reunit amb amics i coneguts per passar-s'ho d'allò més bé assaborint la victòria de la Roja , que no va arribar.



Però el futbol és així, al final, són onze jugadors contra uns altres onze, més l'àrbitre que no sempre encerta. Això es va veure en el segon gol que va fer l'escaire japonès quan la pilota havia traspassat la línia del camp, com s'ha pogut veure en tantes repeticions. Però l'home del “pito” va decidir que havia estat gol i va pujar al marcador deixant la selecció de Luis Enrique fora de la competició durant uns interminables minuts, fins que Alemanya va donar un cop de mà guanyant el seu contrincant i deixant que Espanya passi a la següent ronda.



A més dels jugadors i àrbitre, també juguen i molt els interessos que es mouen entre bastidors, com es poden imaginar.



Luís Enrique es va equivocar i molt traient alguns jugadors del camp i no van ser canvis intel·ligents, però ja és aigua passada, Espanya s'ha classificat i ara toca pensar en el proper matx que li correspon jugar amb la crescuda selecció del Marroc, que no serà fàcil.



S'ha comprovat una vegada més que el futbol, a qualsevol país, independentment de quin sigui el seu règim polític, aixeca passions, sense diferència de sexes, edats i condicions socials. La ideologia que imprimeix és la passió, la joia quan es guanya, el patiment quan es perd. El futbol és una vàlvula d'escapament, el desfogament dels problemes i una catarsi que fa oblidar bona part del que passa durant unes quantes hores. L'àrbitre sol ser l'objecte principal de molts aficionats i fanàtics que li diuen de tot quan no estan d'acord amb algunes decisions.



Crida l'atenció que el futbol pugui fer que la gent es mobilitzi davant d'un televisor per veure 22 jugadors donant puntades de peu a una pilota , esperant introduir-la a la porteria contrària, mentre d'altra banda, es veu poca gent sortint al carrer per denunciar que la sanitat va malament, que es prenen decisions que no agraden a la ciutadania i podríem anar enumerant més coses que tots coneixen de sobres. Però sí que som capaços de passar-nos dues hores pendents d'un partit de futbol. Potser és perquè la gent necessita passar-s'ho bé, oblidar-se dels polítics i pensar que, si guanya la selecció, serem més feliços perquè ens donarà una superioritat sobre els altres. El futbol és bo per a la gent que li agrada –molt nombrosa– i també per als que governen perquè el poble està entretingut i no pensa en altres coses. Deia Manuel Vázquez Montalbán que “el futbol m'interessa perquè és una religió benèvola que ha fet molt poc mal”.